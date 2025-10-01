Talibanes restablecen telecomunicaciones en Kabul y otras provincias de Afganistán

Las redes móviles volvieron a funcionar el miércoles en varias provincias de Afganistán, incluida la capital Kabul, 48 horas después de que las autoridades talibanas suspendieran las telecomunicaciones.

Periodistas de AFP informaron que también había señal de varios operadores móviles en las provincias de Kandahar, Khost, Ghazni y Herat.

La confusión se apoderó del país el lunes por la noche, cuando el servicio de telefonía móvil e internet se interrumpió.

La mayoría de los negocios se paralizó, incluidos bancos, oficinas de correos y mercados, mientras que los hospitales tuvieron que funcionar sin acceso a los historiales de pacientes.

El masivo apagón se produjo semanas después de que el gobierno comenzara a cortar las conexiones de internet de alta velocidad en algunas provincias para evitar la "inmoralidad", por orden del líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada.

str-ecl/mab/mb