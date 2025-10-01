Taloide británico, acusado de haber espiado al príncipe Guillermo

Un abogado del príncipe Enrique acusó este miércoles al tabloide británico Daily Mail de haber recurrido a detectives privados para recabar información de la fiesta de cumpleaños de su hermano Guillermo en 2003.

El príncipe Enrique y otros siete famosos, entre ellos el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley, emprendieron una batalla judicial por violación de la vida privada contra Associated Newspaper (ANL), que edita el Daily Mail.

Acusan al tabloide de haber recurrido a métodos ilícitos como la contratación de detectives privados, escuchas telefónicas y usurpación de identidad para obtener información médica entre 1993 y 2011, y también en 2018.

El miércoles tuvo lugar una audiencia en la Alta Corte de Londres para preparar el proceso, programado en enero de 2026.

En sus conclusiones escritas, presentadas al tribunal, el abogado de los denunciantes David Sherbone destacó un artículo del Daily Mail publicado en junio de 2003, en la víspera del 21º cumpleaños del príncipe Guillermo, inspirado en "Memorias de África".

Según Sherbone, los "numerosos detalles" que incluía el artículo permiten "deducir que se obtuvo la información" por medios ilícitos.

El letrado se apoya en una factura de un detective privado, fechada el 25 de agosto de 2003, en la que se menciona la fiesta de cumpleaños; y también una factura que alude a datos telefónicos pertenecientes a "Catherine Middleton" (actual esposa del príncipe Guillermo).

ANL, por su parte, niega las acusaciones en bloque. El abogado del grupo indicó el miércoles que los últimos elementos del abogado de la acusación llegaban "muy tarde".

Algunos denunciantes, como el esposo de Elton John, el director de documentales David Furnish y la actriz Sadie Frost, asistieron a la audiencia de este miércoles. Otros participantes pudieron conectarse por videoconferencia, lo cual hizo un usuario identificado como "Príncipe Enrique".

