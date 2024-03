Entrega al Ministerio de Sanidad 91.000 firmas recogidas para pedir el cambio de modelo

MADRID, 20 Mar. 2024 (Europa Press) -

La médica intensivista Tamara Contreras, que inició a principios de febrero una recogida de firmas en 'Change.org' para abolir las guardias de 24 horas de los sanitarios, ha declarado este miércoles, a las puertas del Ministerio de Sanidad, que "hace falta inversión".

Así se ha pronunciado en unas declaraciones a los medios minutos antes de su reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien informará de que ya ha recogido 91.000 firmas.

"Es un día importante. Este momento tenía que llegar, al menos poner la primera piedra para caminar", ha abundado, para recordar que estas jornadas de 24 horas "suponen un riesgo para los profesionales y para los pacientes".

Así, ha señalado que España lleva "50 años con el mismo modelo", por lo que "la solución no vendrá del cielo" si no se buscan "modelos alternativos hasta llegar ahí". Si bien el objetivo son los turnos de 12 horas como máximo, para ello "hace falta más plantilla" y, por tanto, más inversión. "Cualquier reforma va a necesitar inversión", ha incidido.

No obstante, de momento, un primer paso sería garantizar el descanso y que una guardia no dure más de 17 horas, en lugar de las 24 actuales. Otra petición pasa por "garantizar un descanso real", es decir, "que el descanso no sea el día que se sale de esa guardia" porque "eso no es descanso".

Esto también supondría que faltarían más profesionales por la mañana, por lo que "habría que montar plantilla". "Una reforma de una casa no se puede hacer sin invertir. Lo importante era visibilizarlo, hacer partícipes a la sociedad. El problema es de todos, no es solo de los médicos", ha declarado.

Preguntada sobre cómo afectan las guardias de 24 horas a los profesionales, ha reiterado que "físicamente y mentalmente es agotador", lo que está llevando a los sanitarios a "querer abandonar la profesión, cambiar de especialidad o huir del sistema por algo tan sencillo como buscar calidad de vida". Por tanto, del Ministerio de Sanidad espera "un compromiso real". "Sé que sí que trabajan en ello", ha finalizado.