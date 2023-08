La actual gerente del sindicato Futbolistas ON trabajó con él en la AFE

MADRID, 23 Ago. 2023 (Europa Press) -

La gerente del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, ha recordado este miércoles la denuncia que interpuso hace una década contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por presunto acoso y humillación mientras ambos coincidieron trabajando hace una década en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

"Ahora es más fácil que me crean", ha declarado durante una entrevista con Telecinco la propia Ramos, que ejercía como directora de Marketing en la AFE cuando Rubiales era su presidente. Además, en 'El programa del verano' ha rememorado que sufrió "humillaciones y palabras" que no podía repetir ante los espectadores. "Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo", ha lamentado al respecto.

"No me sorprende nada en absoluto, más que nada porque le conozco desde hace muchísimos años y lo he sufrido. Lo que sí me ha sorprendido es que por fin lo hiciera en público", ha afirmado Ramos al ser preguntada sobre la polémica tras el beso sin permiso de Rubiales a la jugadora de la selección Jenni Hermoso, tras la final del Mundial frente a Inglaterra.

En este sentido, ha señalado que, en algunos viajes con futbolistas varones como Iker Casillas o Sergio Busquets, Rubiales se expresó con frases como "venga, ven que tú has venido a ponerte las rodilleras". Al respecto, ha afirmado que estas son "palabras que nadie se merece" y que ella "lo que estaba haciendo es trabajar".

Además, Ramos ha expuesto que Rubiales también le llegó a hacer preguntas íntimas como el color de su ropa interior. "Siendo mujer, encima en un mundo de fútbol que somos pocas y con el poder que ostentaba y ostenta hoy, es difícil enfrentarte", ha lamentado.

"Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto lo que es. Tiene muy buen discurso, siempre tiene mucha demagogia y es muy difícil que siendo mujer me hubiesen creído", ha concluido Ramos.