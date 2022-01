Tamara Tenenbaum fragmenta su historia familiar en la novela 'Todas nuestras maldiciones se cumplieron'

"Contar una vida es un mont贸n de fragmentos", ha subrayado

BARCELONA, 19 Ene. 2022 (Europa Press) -

La escritora argentina Tamara Tenenbaum disecciona en su debut en la novela 'Todas nuestras maldiciones se cumplieron' (Seix Barral) una historia familiar a trav茅s de episodios fragmentarios en los que evoca el paso de la infancia a la madurez.

En un encuentro telem谩tico con periodistas, Tenenbaum (Buenos Aires, 1989) ha subrayado que es una novela fragmentaria: "Me salieron escenas cortas. El material me ped铆a eso".

La novela explica ese tr谩nsito como mujer que creci贸 en una comunidad jud铆a y cuyo padre muri贸 en un atentado cuando ten铆a cinco a帽os, lo que hizo que creciera en un ambiente dominado por mujeres fuertes.

La autora del ensayo 'El fin del amor' ha subrayado que no quiso subordinar la narraci贸n a un gran acontecimiento porque ser铆a aplanar el significado de las escenas, sino que quer铆a "mirar muchas cosas y ver el mosaico que se forma, por acumulaci贸n".

"Contar una vida es un mont贸n de fragmentos" en el que no queda claro qu茅 es lo relevante y cuyos eventos importantes est谩n a la sombra, ha dicho Tenenbaum, que en la novela habla de aspectos como la religi贸n, la muerte de su padre y las relaciones madre-hija.

"Ser mujer y criarse entre mujeres es estar en permanente investigaci贸n de lo que podr铆a ser", ha dicho Tenenbaum, quien ha a帽adido que ello configura lo masculino como algo ajeno.

Tenenbaum ha se帽alado que su familia est谩 "profundamente resignada" con su estilo literario personal y se ha acostumbrado a aparecer, y ha bromeado que sus hermanas se quejan de que aparecen poco, que son secundarias.

Ha dicho que tiene influencias de autores como Emmanuel Carr猫re, por su estilo e idea de voz narrativa; Vivian Gormick, por la narrativa de la intimidad, y Philip Roth, por el sentido del humor y oscuridad que le gusta sobre las relaciones familiares.

Preguntada sobre el mundo ortodoxo jud铆o en el que creci贸, ha dicho que lo abandon贸 a los 12 a帽os cuando entr贸 en un colegio laico: "No lo sent铆 como una ruptura. Me fui y no sent铆 duelo o nostalgia", ha a帽adido.

La autora, que ha explicado que literariamente cree que ya ha exprimido su propia historia, ha explicado que se acaba de rodar una serie sobre su ensayo 'El fin del amor', en la que ha sido coguionista.