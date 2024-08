Tamberi, campeón olímpico de salto alto, retrasa viaje a París por enfermedad

El italiano Gianmarco Tamberi, que compartió el oro olímpico en el salto alto hace tres años en Tokio, retrasó su viaje a París al encontrarse con fiebre debido a "un probable cálculo renal", anunció él mismo este domingo en sus redes sociales.

"Debía salir hacia París hoy [domingo] para comenzar mi viaje hacia este gran sueño y en lugar de eso me han aconsejado aplazar el vuelo a mañana [lunes], con la esperanza de que un poco de descanso haga que esta pesadilla termine", escribió el carismático atleta de 32 años en las redes sociales.

"Todo lo que puedo hacer es esperar y rezar. No me merezco esto, lo he dado todo por estos Juegos Olímpicos, todo", añadió.

La ronda clasificatoria del salto alto masculino está programada para el miércoles y la final será el sábado.

Tamberi estuvo en París para la ceremonia de inauguración porque fue el abanderado de la delegación italiana, el pasado 26 de julio, pero había regresado a su país para ultimar su preparación.

En los Juegos de Tokio, superó la barra de 2,37 metros, igual que el catarí Mutaz Barshim, y ambos decidieron compartir el oro.

fby-es/obo/dr/ma

AFP