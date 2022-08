Tanguy Nianzou: "Puedo adaptarme al centro del campo, pero mi puesto preferido es el de central"

El defensa francés Tanguy Nianzou dejó claro este lunes que su "puesto preferido es el de central" y que llega al Sevilla dispuesto a aportar "quizás frescura y juventud" y a "elevar el nivel lo máximo posible".

"Hay grandes jugadores ya en el equipo y si puedo aportar ser√° muy positivo, quiz√°s frescura y juventud. Tengo que intentar ser yo mismo y elevar el nivel lo m√°ximo posible", se√Īal√≥ Nianzou durante su presentaci√≥n ante los medios recogida por la web del club.

El joven futbolista admiti√≥ que "la raz√≥n principal" de su llegada al conjunto sevillista "es la de progresar y ganar muchos t√≠tulos con este club m√≠tico", en el que preferir√≠a crecer en su zaga. "Cuando era m√°s joven me form√© como central, estoy acostumbrado a jugar ah√≠ y s√≥lo en el primer a√Īo en el PSG jugu√© en el centro del campo. Soy joven y puedo adaptarme, pero mi puesto preferido es el de central", advirti√≥.

Además, eludió las comparaciones con su compatriota Jules Koundé, fichado por el FC Barcelona. "Ha hecho una grandísima carrera aquí y ahora soy yo el que tiene que demostrar cómo juego y qué nivel tengo. Tengo que centrarme en mí mismo para seguir mejorando", subrayó Nianzou.

El defensa sabe que debe "aprovechar la oportunidad" para seguir mejorando y poder llegar a la selección de su país, aunque ahora está "centrado" en el club hispalense y "en jugar muchos partidos y ganar experiencia".

"Me siento muy bien, me he integrado en el grupo y me sorprendi√≥ la gran acogida de la afici√≥n, que fue excepcional. Es una suerte poder seguir creciendo y progresando, vemos hoy en d√≠a a muchos jugadores j√≥venes y estar aqu√≠ es una forma de progresar y mejorar mi juego", a√Īadi√≥ el franc√©s.

Finalmente, el central resaltó su "buena comunicación desde el primer día" con Julen Lopetegui. "Me ha pedido que esté tranquilo y juegue como siempre", indicó el jugador, que celebró que Rekik hable su idioma porque le ayudó durante su estreno el pasado viernes ante el Valladolid