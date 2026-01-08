Tanquero con destino a Rusia es objetivo de un dron en el mar Negro: fuentes marítimas
ESTAMBUL, 8 ene (Reuters) - Un petrolero con destino a Rusia sufrió el miércoles un ataque con un dron en el mar Negro que le obligó a solicitar ayuda a los guardacostas turcos y desviarse de su ruta, según un aviso de Lloyd's List Intelligence y otra fuente de seguridad marítima.
El especialista en datos marítimos Lloyd's List Intelligence declaró que el buque Elbus, con bandera de Palaos, "sufrió un ataque con un vehículo marítimo no tripulado y un dron" dirigidos contra su sala de máquinas, y que no se registraron heridos entre los 25 tripulantes ni contaminación alguna.
La fuente de seguridad lo describió como un ataque con un dron.
