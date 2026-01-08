LA NACION

Tanquero con destino a Rusia es objetivo de un dron en el mar Negro: fuentes marítimas

Tanquero con destino a Rusia es objetivo de un dron en el mar Negro: fuentes marítimasATTILA KISBENEDEK - AFP

ESTAMBUL, 8 ene (Reuters) - Un petrolero ⁠con destino ⁠a Rusia sufrió el miércoles un ataque con ⁠un ‌dron en ​el mar Negro que le ​obligó a solicitar ayuda ‌a los guardacostas ‌turcos y desviarse ​de su ruta, según un aviso de Lloyd's List Intelligence y otra fuente de seguridad marítima.

El especialista en datos ⁠marítimos Lloyd's List Intelligence declaró que ​el buque Elbus, con bandera de Palaos, "sufrió un ataque con un vehículo marítimo no tripulado y un ⁠dron" dirigidos contra su sala de máquinas, ​y que no se registraron heridos entre los 25 ‍tripulantes ni contaminación alguna.

La fuente de seguridad lo describió como un ataque con un dron.

(Reporte ​de Jonathan Spicer en Estambul y Jonathan Saul en Londres; editado en ‍español por Carlos Serrano)

Reuters
