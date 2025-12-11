Tanquero incautado por EE. UU. cerca de Venezuela enarbolaba falsamente bandera de Guyana, dice Gobierno

GEORGETOWN, 10 dic (Reuters) -

La autoridad marítima de Guyana afirmó el miércoles que el superpetrolero Skipper, que transportaba petróleo venezolano y fue incautado por Estados Unidos, enarbolaba falsamente la bandera de Guyana.

"El Departamento de Administración Marítima ha observado la proliferación y la tendencia inaceptable del uso no autorizado de la bandera de Guyana por buques que no están registrados en Guyana", dijo en un comunicado.

La autoridad, que fue informada por el Gobierno estadounidense de la incautación del petrolero, planea tomar medidas contra el uso no autorizado de la bandera del país, añadió. (Reportaje de Kemol King, escrito por Marianna Parraga. Editado en español por Deisy Buitrago)