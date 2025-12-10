Tanquero incautado transportaba petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán: fiscal general EE. UU.
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 10 dic (Reuters) -
Estados Unidos ejecutó una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán, dijo el miércoles la fiscal general Pam Bondi.
"Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red de transporte ilícito de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", dijo Bondi en X, añadiendo que la incautación se llevó a cabo cerca de las costas de Venezuela.
Bondi se refirió al tema después de que el presidente Donald Trump dijo: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas".
Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados. (Reporte de Jasper Ward; editado en español por Javier Leira)
- 1
El Gobierno de Milei, ¿es el más reformista de la historia argentina?
- 2
Qué se sabe de H3N2 K, la variante de la gripe que golpea al hemisferio norte y puede llegar a la Argentina
- 3
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 10 de diciembre
- 4
El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”