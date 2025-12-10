Tanquero incautado transportaba petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán: fiscal general EE. UU.

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) -

Estados Unidos ejecutó una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán, dijo el miércoles la fiscal general Pam Bondi.

"Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red de transporte ilícito de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", dijo Bondi en X, añadiendo que la incautación se llevó a cabo cerca de las costas de Venezuela.

Bondi se refirió al tema después de que el presidente Donald Trump dijo: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas".

Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados. (Reporte de Jasper Ward; editado en español por Javier Leira)