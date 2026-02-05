Tanquero vinculado a Cuba termina de cargar gasolina en Venezuela: datos de envío

5 feb (Reuters) - Un tanquero que transportó combustible venezolano a Cuba desde abril terminó esta semana de cargar 150.000 barriles de gasolina, según datos de envío vistos por Reuters, una posible señal de que el país miembro de la OPEP podría estar preparándose para despachar suministros a la isla, bajo supervisión estadounidense.

Hasta el jueves aún no estaba claro si el buque había salido de Venezuela, ya que fue avistado por última vez el lunes en aguas venezolanas por el servicio de monitorización TankerTrackers.com. Reuters no pudo confirmar el destino final del petrolero.

Cualquier petrolero que salga de aguas venezolanas solo puede hacerlo con la aprobación de Estados Unidos debido a la continua presencia militar estadounidense en el Caribe.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habló el jueves desde La Habana sobre la situación energética del país, mientras las filas para comprar gasolina y diésel en las estaciones de servicio siguen aumentando. (Reporte de Marianna Parraga, editado por Javier Leira)