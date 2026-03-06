Tanqueros cargados de crudo y gas salieron de puertos iraníes pese a la guerra: fuentes

LONDRES, 6 mar (Reuters) -

Al menos cinco petroleros cargados con crudo zarparon de los puertos iraníes desde que comenzaron los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, y el viernes también se transportaron suministros de gas licuado de petróleo, según rastreadores de buques y operadores.

El estrecho de Ormuz, punto clave de la región del golfo Pérsico, ha permanecido cerrado en gran medida al tráfico marítimo internacional desde que estalló el conflicto, con al menos nueve buques dañados a causa del mismo. Los suministros procedentes de Irán se estaban moviendo, aunque a un ritmo más lento.

Al menos cinco buques cargados con crudo zarparon de la principal terminal petrolera de Irán, en la isla de Kharg, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, según el análisis del grupo estadounidense United Against Nuclear Iran, que supervisa el tráfico de petroleros relacionados con Teherán mediante el seguimiento de buques y satélites.

Otros datos coinciden con estas cifras. Al menos cuatro tanqueros cargados de crudo han zarpado de Irán desde el 28 de febrero, según un análisis independiente de TankerTrackers.com, una empresa de inteligencia marítima especializada en el seguimiento de la denominada "flota fantasma".

Dos tanqueros con gas licuado, ambos sujetos a sanciones estadounidenses, el Fortune Gas y el Danuta, zarparon de Irán el viernes tras cargar sus mercancías, según fuentes comerciales y análisis de las plataformas marítimas Lloyd's List Intelligence y MarineTraffic.

Los buques iraníes de carga seca a granel intentaban transportar sus cargamentos a través del golfo Pérsico y hacia los mercados de exportación por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el fin de semana pasado, según mostraron el jueves los datos de seguimiento de buques.

(Reporte de Jonathan Saul, Trixie Yap y Marianna Parraga; editado en español por Carlos Serrano)