Tanqueros se devuelven tras incautación de EEUU de cargamento de petróleo venezolano: datos

HOUSTON, 15 dic (Reuters) - Un tanquero que transportaba nafta rusa para PDVSA y al menos cuatro superpetroleros que iban a recoger cargamentos en Venezuela se devolvieron después de la incautación estadounidense de una nave que transportaba crudo venezolano, mostraron el lunes los datos de monitoreo de buques.

La Guardia Costera estadounidense interceptó e incautó la semana pasada un gran buque de crudo (VLCC) que transportaba unos 1,85 millones de barriles de petróleo pesado venezolano vendido por PDVSA, en otra muestra de la creciente fricción entre Venezuela y Estados Unidos y la presión de Washington sobre el presidente Nicolás Maduro.

La incautación dejó más de 11 millones de barriles varados a bordo de tanqueros en aguas venezolanas y ha llevado a algunos propietarios de petroleros a ordenar cambios de rumbo para evitar problemas con una flota de buques estadounidenses que patrullan el mar Caribe.

El buque tanque Boltaris, con bandera de Benín, que transportaba unos 300.000 barriles de nafta rusa con destino a Venezuela, dio un giro de 180 grados a finales de la semana pasada y ahora se dirige a Europa sin haber descargado, según datos de monitoreo de buques de LSEG.

Al menos cuatro VLCC que PDVSA tenía programados para cargar crudo en puertos venezolanos en las próximas semanas también han devuelto en los últimos días, informó el servicio de monitoreo TankerTrackers.com.

La presión de Washington prácticamente ha paralizado las exportaciones petroleras de Venezuela, y solo los buques fletados por Chevron zarpan para transportar crudo venezolano a Estados Unidos, con una autorización previa otorgada por el Gobierno de Donald Trump, de acuerdo con los datos.

PDVSA informó el lunes que había sufrido un ciberataque que, según fuentes, obligó a cerrar los sistemas administrativos y operativos de la compañía, incluido su sistema de despacho de petróleo.