Tanques israelíes avanzan hacia cruce de Rafah, en Gaza, dicen funcionarios egipcios y palestinos

JERUSALÉN (AP) — Un funcionario de seguridad palestino y un funcionario egipcio informaron que tanques israelíes entraron en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y se acercaron hasta 200 metros del paso fronterizo con el vecino Egipto.

El funcionario egipcio dijo que la operación parecía tener un alcance limitado. Tanto él como Al-Aqsa TV afirmaron que funcionarios israelíes informaron a los egipcios que las tropas se retirarían tras finalizar la operación.

El ejército israelí declinó hacer comentarios. El domingo, combatientes de Hamás cerca del paso fronterizo de Rafah dispararon morteros contra el sur de Israel y mataron a cuatro soldados israelíes.

El funcionario egipcio, situado en el lado egipcio de Rafah, y el funcionario de seguridad palestino hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente el alcance de la operación.

Previamente el lunes, el gabinete de guerra israelí decidió seguir adelante con la operación militar en Rafah, después de que Hamás anunció que aceptaba una propuesta egipcio-qatarí para un cese del fuego. El ejército israelí dijo que llevaría a cabo “ataques selectivos” contra Hamás en Rafah, sin dar más detalles.