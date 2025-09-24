Tanques israelíes se adentran en Gaza mientras Trump habla de paz

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 24 sep (Reuters) - Las fuerzas israelíes empujaron hacia el corazón de la ciudad de Gaza el miércoles, arriesgando las vidas de los palestinos que se habían quedado con la esperanza de que la creciente presión sobre Israel para un alto el fuego significaría que no perderían sus hogares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes con líderes de países musulmanes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para mantener conversaciones que, según la agencia de noticias estatal emiratí WAM, se centraron en el fin de la guerra.

Trump, que antes condenó las iniciativas de una serie de países para presionar a Israel mediante el reconocimiento de un Estado palestino, dijo que la próxima reunión sería con Israel.

El Gobierno israelí ha instado a la población de la ciudad de Gaza a trasladarse al sur, pero muchas personas dudan alegando la falta de seguridad y el hambre generalizada en la zona. "Nos trasladamos a la zona occidental, cerca de la playa, pero a muchas familias no les dio tiempo, los tanques les pillaron por sorpresa", dijo Thaer, de 35 años y padre de un niño en Tel al-Hawa.

Ataques aéreos contra el refugio

Las fuerzas israelíes, que comenzaron a acercarse a la ciudad de más de un millón de habitantes en agosto, han hecho caso omiso de los llamamientos para detener una ofensiva que, según el Gobierno, pretende destruir el último bastión de los milicianos de Hamás cuyo ataque a Israel en 2023 y la toma de rehenes desencadenaron la guerra.

Los médicos dijeron que al menos 20 personas murieron y muchas otras resultaron heridas cuando los ataques aéreos israelíes alcanzaron un refugio que albergaba a familias desplazadas cerca de un mercado en el centro de la ciudad. Otras dos personas murieron en una casa cercana, dijeron.

El ejército israelí dijo que estaba investigando el ataque contra el refugio, donde imágenes obtenidas por Reuters mostraban a personas rebuscando entre los escombros.

"Estábamos durmiendo al cuidado de Dios, no había nada, no nos informaron, ni siquiera nos dieron una señal, fue una sorpresa", dijo Sami Hajjaj. "Hay niños y mujeres, unas 200 personas quizá, entre seis y siete familias, esta plaza está llena de familias", dijo.

En el suburbio Tel al-Hawa de la ciudad, los tanques entraron en zonas pobladas atrapando a la gente en sus casas, mientras se veían más tanques estacionados cerca del hospital Al-Quds.

La Media Luna Roja Palestina dijo que una estación de oxígeno había resultado dañada.

Los tanques también han avanzado cerca del mayor hospital de Gaza, Al-Shifa, según testigos y medios de comunicación de Hamás.

El lunes, las autoridades palestinas afirmaron que los bombardeos de los tanques habían dañado el hospital Rantissi y puesto en peligro el cercano hospital oftalmológico Al-Naser, obligándolos a cerrar. Jordania, que gestiona un tercer hospital en la zona, dijo que lo había trasladado más al sur debido a los repetidos bombardeos.

El ejército israelí afirmó que seguiría permitiendo la prestación de servicios médicos y el funcionamiento de las instalaciones sanitarias en Gaza y que el personal y los pacientes de Al-Naser y Rantissi se habían evacuado voluntariamente.

Cientos de miles de personas han huido de la ciudad de Gaza, en el norte de Gaza, más al sur en las últimas semanas, pero muchas más permanecen allí, diciendo que no hay ningún lugar seguro al que puedan ir.

Según los médicos, siete personas murieron en Nuseirat y cerca de Ráfah, en el sur de Gaza. No hubo comentarios inmediatos del ejército israelí, que insiste en que sus ataques tienen como objetivo acabar con el dominio de Hamás en el enclave.

Israel ha suscitado una condena generalizada por su conducta militar en Gaza, donde han muerto más de 65.000 palestinos, la mayoría civiles, según las autoridades sanitarias locales, y se ha extendido la hambruna.

La frustración internacional por la guerra en Gaza llevó a algunos aliados israelíes y estadounidenses a reconocer esta semana un Estado palestino. El apoyo a la guerra en Israel también ha flaqueado, con 48 rehenes, 20 de los cuales se cree que están vivos, aún retenidos por Hamás en Gaza y 465 soldados muertos en combate.

Hamás ha reconocido la muerte de algunos de sus líderes militares, pero no ha revelado el número de sus combatientes muertos. La guerra comenzó cuando Hamás irrumpió en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomando 251 rehenes, según los recuentos israelíes. (Información de Nidal al-Mughrabi en El Cairo; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)