Tanques israelíes se adentran en Gaza y los médicos dicen que hay muchos heridos atrapados

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 28 sep (Reuters) - Los tanques israelíes se adentraron el domingo en los barrios residenciales de la Ciudad de Gaza, mientras las autoridades sanitarias locales dijeron que no pudieron responder a decenas de llamadas desesperadas, expresando su preocupación por la suerte de los residentes en las zonas atacadas.

Testigos y médicos dijeron que los tanques israelíes profundizaban sus incursiones en los barrios de Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan y Al-Naser, acercándose al corazón y a las zonas occidentales de la Ciudad de Gaza, donde se refugian cientos de miles de personas.

El ejército israelí lanzó su largamente amenazada ofensiva terrestre sobre la Ciudad de Gaza el 16 de septiembre, tras semanas de intensificación de los ataques sobre el centro urbano, lo que obligó a huir a cientos de palestinos, aunque muchos aún permanecen allí.

Hamás, al que Israel exige que se rinda, dijo el domingo que no había recibido una nueva propuesta de los mediadores, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que "un acuerdo sobre Gaza" parecía probable. Trump tiene previsto reunirse el lunes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Israel indicó por separado que el embajador Mike Huckabee viajará a Egipto para celebrar reuniones "como parte de las consultas diplomáticas regulares llevadas a cabo entre las embajadas estadounidenses en la región". Egipto es uno de los mediadores entre Israel y Hamás.

El Servicio Civil de Emergencias de Gaza declaró a última hora del sábado que Israel había denegado 73 solicitudes, enviadas a través de organizaciones internacionales, para rescatar a palestinos heridos en la Ciudad de Gaza.

Las autoridades israelíes no hicieron comentarios de inmediato. El ejército declaró con anterioridad que sus fuerzas estaban ampliando las operaciones en la ciudad y que la aviación israelí había matado a cinco militantes que disparaban un misil antitanque contra las tropas israelíes.

En las últimas 24 horas, las fuerzas aéreas habían atacado 140 objetivos militares en Gaza, incluidos militantes y lo que describió como infraestructura militar, informó el ejército.

Al menos cinco personas murieron en un ataque aéreo en la zona de Al Naser, según las autoridades sanitarias locales.

Los médicos informaron del deceso de otras 16 personas en ataques contra viviendas en el Centro de Gaza, lo que eleva el número de víctimas mortales del domingo a al menos 21.

Más tarde, el domingo, el Ministerio de Salud gazatí afirmó en un comunicado que al menos 77 personas habían muerto por fuego israelí en las últimas 24 horas.

El asedio militar israelí ha provocado una catástrofe humanitaria en toda Gaza. Cuatro centros de salud de la Ciudad de Gaza han cerrado este mes, según la Organización Mundial de la Salud. También han cerrado algunos centros de desnutrición, según la ONU.

(Reporte adicional de Steven Scheer y Alexander Cornwell en Jerusalén; editado en español por Carlos Serrano)