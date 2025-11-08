Tanzania acusa a cientos de traición y emite órdenes de arresto contra más opositores

NAIROBI, Kenia (AP) — Las autoridades de Tanzania acusaron a cientos de personas de traición por las manifestaciones en torno a las disputadas elecciones del mes pasado, en una importante escalada de tensión política en un país que se recupera tras la violencia que dejó una cifra indeterminada de fallecidos.

Además de las decenas de acusados por la vía penal en la víspera en Dar es Salaam, decenas más enfrentan cargos similares de traición en otras partes del país, según numerosas actas de acusaciones que se hicieron públicas el sábado.

La policía también emitió órdenes de arresto para algunos de los principales responsables de la oposición que aún no están en prisión, incluyendo a Brenda Rupia, directora de comunicaciones del grupo opositor Chadema, y a John Mnyika, su secretario general.

Chadema es el principal partido de oposición tanzana. Su líder, Tundu Lissu, lleva varios meses en la cárcel y también enfrenta acusaciones de traición después de pedir reformas electorales antes de las elecciones del 29 de octubre.

Las autoridades enfrentan preguntas sobre la cifra de fallecidos debido a la campaña de las fuerzas de seguridad para tratar de sofocar los disturbios y protestas de la oposición antes y después de los comicios. Chadema sostiene que más de 1.000 personas perdieron la vida y que las fuerzas de seguridad estaban tratando de ocultar la magnitud de las muertes deshaciéndose de los cuerpos en secreto. La Iglesia católica en Tanzania dijo que probablemente había cientos de víctimas mortales.

La presidenta, Samia Suluhu Hassan, quien en 2021 asumió automáticamente el cargo por ser la vicepresidenta en el momento de la muerte de su predecesor, obtuvo más del 97% de los votos, según el conteo oficial. Se enfrentó a 16 candidatos de partidos más pequeños después de que Lissu y Luhaga Mpina, del partido ACT-Wazalendo, fueran excluidos de la boleta.

Los grupos de derechos humanos describieron un clima de represión antes de las elecciones. Hubo desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con Amnistía Internacional y otros. El gobierno de Tanzania niega las acusaciones.

La Unión Africana señaló esta semana que sus observadores concluyeron que la votación “no cumplió con los principios de la UA, los marcos normativos y otras obligaciones y estándares internacionales para unas elecciones democráticas”.

Los observadores de la UA reportaron casos de fraude electoral en varios centros de votación y otros donde se asignaron múltiples boletas a los electores. El ambiente que rodeó a los comicios “no fue el propicio para una conducta pacífica y de aceptación de los resultados electorales”, indicó el comunicado.

El gobierno de partido único ha sido la norma en Tanzania desde la llegada de la política multipartidista en 1992.

Los críticos del gobierno señalan que los mandatarios anteriores toleraban la oposición al tiempo que mantenían un firme control del poder, pero Hassan está acusada de liderar con un estilo autoritario que desafía los movimientos democráticos encabezados por jóvenes en otras partes de la región.

Alguna versión del partido Chama cha Mapinduzi, que mantiene lazos con el Partido Comunista de China, ha gobernado Tanzania desde su independencia de Reino Unido en 1961, una racha que Hassan extendió con su victoria.

