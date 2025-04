Tanzania arresta a dos opositores previo a juicio a líder opositor

DAR ES SALAAM, Tanzania (AP) — El principal partido de oposición de Tanzania denunció el jueves que dos de sus altos funcionarios fueron arrestados cuando se dirigían al tribunal para asistir a los procedimientos contra su líder, quien enfrenta cargos de traición por pedir reformas antes de las elecciones de octubre.

El líder del partido de oposición CHADEMA, Tundu Lissu, quien regresó a Tanzania el año pasado después de vivir intermitentemente en el exilio desde 2017 debido a amenazas contra su vida, fue arrestado el 9 de abril tras un mitin público donde pidió reformas electorales. Fue acusado de traición, lo cual conlleva la pena de muerte.

La portavoz del partido, Brenda Rupia, escribió el jueves en X que el vicepresidente de CHADEMA, John Heche, y el secretario general, John Mnyika, fueron arrestados y que se desconoce su paradero.

Las autoridades no han confirmado los arrestos hasta ahora y The Associated Press no pudo contactar a funcionarios del gobierno para obtener comentarios.

Mientras tanto, Lissu se negó a comparecer virtualmente en el tribunal y los procedimientos se pospusieron hasta el 28 de abril. Está siendo representado por un equipo de 31 abogados, liderado por Mpale Mpoki, quien presentó una objeción a que el caso se escuchara de manera remota.

Fuera del tribunal en la capital comercial del país, Dar es Salaam, estalló la violencia cuando la policía antidisturbios golpeó a simpatizantes de la oposición, hiriendo a decenas, afirmó Rupia.

Activistas de derechos humanos han acusado al gobierno de la presidenta Samia Suluhu Hassan de utilizar tácticas autoritarias contra la oposición, acusaciones que el gobierno niega.

Hassan está cumpliendo el mandato de su predecesor autocrático John Magufuli después de que él muriera en el cargo en 2021. Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias están programadas para octubre.

CHADEMA ha criticado la ausencia de una comisión electoral independiente, así como las leyes que favorecen al partido gobernante, CCM, que ha estado en el poder desde la independencia de Tanzania en 1961.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.