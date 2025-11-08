Tanzania.- La Policía emite orden de busca y captura para el secretario general del principal partido opositor

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Tanzania ha emitido este sábado una orden de busca y captura para John Mnyika, el secretario general del principal partido de la oposición del país, el Partido de la Democracia y el Desarrollo (CHADEMA), por su presunta implicación en las protestas ocurridas tras los comicios del mes pasado, cuya represión a manos de las fuerzas de seguridad dejó al menos un centenar de muertos, según Amnistía Internacional.

La orden policial, publicada en la página de Facebook del propio cuerpo, ocurre menos de 24 horas después de que las fuerzas de seguridad anunciaran los arrestos de 98 personas acusadas de instigar las protestas. Todas ellas, con la joven empresaria Jennifer 'Niffer' Jovin, de 26 años, a la cabeza, han sido imputadas con traición y podrían acabar ejecutadas en la horca si son halladas culpables.

En medio de las críticas de la Unión Africana por la dudosa legalidad de los comicios presidenciales, la triunfadora aplastante de las elecciones, la presidenta Samia Suhulu Hassan, ha redoblado la persecución contra las figuras del CHADEMA cuyo líder, Tundu Lissu, lleva imputado por traición desde abril.

El partido opositor ha proporcionado su propio balance de fallecidos tras las manifestaciones, que eleva por encima del millar. El Gobierno tanzano ha descrito estas estimaciones como una exageración pero no ha proporcionado su propio balance hasta el momento.

La orden de este sábado no solo afecta a Mnyika, sino a otras nueve personas más entre las que se encuentra su adjunto, Amaan Golugwa y la jefa del aparato de información del partido, Brenda Rupia. "La Policía", reza el comunicado, "les insta a entregarse inmediatamente en las comisarías al tener conocimiento de esta información, dondequiera que se encuentren".