Tanzania: La presidenta de Tanzania hace un llamamiento a votar "en paz y tranquilidad" tras depositar su papeleta

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha acudido este miércoles a votar en las elecciones generales, en las que figura como clara favorita a un nuevo mandato ante la ausencia de rivales de peso a sus aspiraciones, con un llamamiento a una gran movilización "en paz y tranquilidad".

"Me uno a mis conciudadanos de Chamwino --una localidad situada cerca de la capital, Dodoma-- a la hora de votar en esta bendecida mañana. Continuemos acudiendo (a las urnas), como millones de ciudadanos han hecho en varias partes del país, y votemos en paz y tranquilidad", ha afirmado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X.

Las primeras horas de la votación han estado marcadas por una "interrupción a nivel nacional" de la conexión a Internet en el país africano, según ha informado la plataforma NetBlocks, que ha afirmado que esto "corrobora las informaciones sobre un apagón digital", en una jornada en la que los principales candidatos opositores no figuran en las papeletas tras ser excluidos por la comisión electoral y los tribunales.

La mandataria, que asumió el cargo en 2021 tras el repentino fallecimiento del entonces presidente, John Magufuli, y que aspira ahora a un primer mandato a través de las urnas, protagonizó un tímido aperturismo durante su primera etapa al frente del país, si bien numerosas ONG han denunciado un aumento de la represión a partir de 2023.

El partido de la presidenta, Chama Cha Mapinduzi (CCM) --Partido de la Revolución--, ha sido la fuerza dominante en el país desde su fundación en 1977 bajo el liderazgo de Julius Nyerere, precursor de la Tanzania moderna tras la independencia del país africano de Reino Unido, imponiéndose en las seis elecciones celebradas desde la vuelta en 1992 al sistema multipartidista.

Suluhu hace frente a un total de 16 candidatos, si bien el principal líder opositor, Tundu Lissu, ha quedado excluido de la lista definitiva debido a que está siendo juzgado por supuesta "traición" después de ser detenido en abril, poro después de reclamar reformas electorales para garantizar la limpieza de las presidenciales.

Asimismo, ha sido descalificado Luhana Mpina, candidato de la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo).

En este contexto, Amnistía Internacional ha denunciado una "oleada de terror" antes de las elecciones, también a través del uso del 'lawfare', incluida "una intensificación del uso de leyes represivas para silenciar a los disidentes, atacar a periodistas, a la sociedad civil, a defensores de los Derechos Humanos y a voces opositoras".

Asimismo, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado "una intensificación de la represión política" por parte de las autoridades, lo que "genera graves preocupaciones sobre que las elecciones generales vayan a ser libres y justas".

"Las autoridades han suprimido a la oposición política y a los críticos con el partido gubernamental, limitado a los medios y fracasado a la hora de garantizar la independencia de la comisión electoral", afirmó antes de la votación.