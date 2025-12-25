Tanzania.- Mueren cinco personas tras estrellarse un helicóptero medicalizado en el monte Kilimanjaro, Tanzania

MADRID, 25 dic. 2025 (Europa Press) - Al menos cinco personas han muerto a causa del siniestro de un helicóptero medicalizado en el monte Kilimanjaro, según ha confirmado la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania, que ha apuntado que el suceso tuvo lugar el miércoles, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del accidente. El organismo ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que el helicóptero cayó en el campamento Barafu y ha agregado que a bordo iban cinco personas. "Lamentablemente, el accidente causó la muerte de estas cinco personas", ha dicho el director general de la agencia, Salim Msangi. "Las autoridades gubernamentales relevantes y las agencias de emergencias fueron notificadas inmediatamente y se ha abierto ya una investigación, en línea con las regulaciones de seguridad en la aviación a nivel nacional e internacional para determinar las circunstancias y causa probable del accidente", ha zanjado. El comandante de la Policía de la región de Kilimanjaro, Simon Maigwa, ha especificado que el helicóptero fue a la zona en misión médica y ha agregado que en él iban un piloto de nacionalidad zimbabuense, un doctor y un guía de nacionalidad tanzana y dos turistas de nacionalidad checa. Maigwa ha subrayado que "un aparato de la compañía Kilimandair que llevaba a cabo una operación de rescate en el monte Kilimanjaro se estrelló en un valle glaciar" en el campamento Barafu, situado a unos 4.700 metros de altura, según ha recogido el diario tanzano 'Mwananchi'.