Tanzania.- Tanzania celebra unas generales en las que la presidenta aspira a renovar su mandato sin rivales de peso

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - La población de Tanzania está llamada a las urnas este miércoles para unas elecciones generales en las que la presidenta, Samia Suluhu Hassan, aspira a renovar el cargo ante la ausencia de rivales políticos de peso y el recrudecimiento de la represión contra opositores y activistas, que ha supuesto un varapalo a las esperanzas de cambio tras su llegada al poder en 2021 tras el repentino fallecimiento de John Magufuli. Magufuli, conocido como 'El buldócer' y uno de los principales negacionistas de la pandemia de coronavirus, falleció en marzo de 2021 tras algo más de cinco años en el cargo, entre especulaciones de que su muerte había sido precisamente causa de la COVID-19, si bien las autoridades no llegaron a confirmar este extremo. Suluhu, de 65 años y quien se convirtió en la primera jefa de Estado de Tanzania tras la muerte en Magufuli --de quien era vicepresidenta--, apuntó en un primer momento al inicio de un aperturismo a partir de su política de 'Cuatro R' --reconciliación, reforma, resiliencia y reconstrucción--, si bien en los últimos dos años ha vuelto a la mano dura. Así, en 2023 puso fin a la prohibición de las actividades políticas de los partidos y abrió un proceso de diálogo, algo visto con buenos ojos por la oposición, solo para constatar posteriormente que el proceso se estancaba y posteriormente derivaba en una nueva campaña represiva que algunos describen como peor que las lanzadas por Magufuli. De hecho, las elecciones de este miércoles tienen como principal característica que no contarán con la participación de los dos principales partidos opositores, algo que sí pasó en las de 2020, si bien la votación fue entonces criticada por estas formaciones por irregularidades en la reelección de Magufuli, que se hizo con el 84,4 por ciento de los votos. Dichas elecciones se celebraron entre denuncias de la oposición sobre supuestas interferencias en la acreditación de los interventores de estos partidos y la prohibición de los actos de campaña del partido Partido de la Democracia y el Desarrollo (Chadema), encabezado por Tundu Lissu, quien se hizo con el 13,04 por ciento de los votos. DOMINIO DEL CCM Y ELIMINACIÓN DE CANDIDATURAS El partido de la presidenta, Chama Cha Mapinduzi (CCM) --Partido de la Revolución--, ha sido la fuerza dominante en el país desde su fundación en 1977 bajo el liderazgo de Julius Nyerere, precursor de la Tanzania moderna tras la independencia del país africano de Reino Unido --en 1961 en el caso de Tanganica, en 1963 para Zanzíbar, con la unificación de ambos territorios acometida un año después--. La formación se ha hecho con la victoria en las seis elecciones celebradas desde la vuelta en 1992 al sistema multipartidista, en parte debido a los apoyos con los que cuenta por haber sido la punta de lanza de la independencia y haber logrado estabilizar la situación desde entonces con un modelo socialista y panafricano, especialmente ante el cambio de paradigma que supone Chadema, un partido conservador y que propugna el liberalismo económico. En esta ocasión, Suluhu hará frente a un total de 16 candidatos, si bien Lissu ha quedado excluido de la lista definitiva debido a que está siendo juzgado por supuesta "traición" después de ser detenido en abril, poro después de reclamar reformas electorales para garantizar la limpieza de las presidenciales. El opositor, quien pasó varios años en el exilio tras sobrevivir en 2017 a un intento de asesinato, hace frente ahora a cargos que acarrean la pena de muerte y que él describe como políticamente motivados para apartarle de la vida política, especialmente de cara a la celebración de las generales, en las que aspiraba a ser el principal rival de la presidenta. Además de Lissu, quien ha pedido boicotear la votación para no dar una pátina de legitimidad a las elecciones, también ha sido descalificado Luhana Mpina, candidato de la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo), apartado después de que la Fiscalía apelara la decisión del Supremo de permitirle concurrir después de que su nombre fuera eliminado en primera instancia por un problema procedimental. La situación deja a Suluhu sin rivales con opciones realistas de desbancarla en las urnas --lo que le permitiría ser por primera vez presidenta electa en Tanzania--, mientras que ha aprovechado su campaña electoral para destacar los logros de su mandato y promover mejoras a nivel socioeconómico, especialmente con mejoras a nivel de educación, sanidad e infraestructura. El único partido que cuenta con mínimas aspiraciones es Chama Cha Aukumbozi wa Umma (Chaumma), que presenta a las urnas al tándem conformado por Salum Mwalimu y Devotha Minja, quienes abandonaron este mismo año Chadema para formar su propia formación y aspirar a arrebatar el poder a la mandataria. CRÍTICAS A LA DERIVA REPRESIVA En este contexto, Amnistía Internacional ha denunciado una "oleada de terror" antes de las elecciones, también a través del uso del 'lawfare', incluida "una intensificación del uso de leyes represivas para silenciar a los disidentes, atacar a periodistas, a la sociedad civil, a defensores de los Derechos Humanos y a voces opositoras". La ONG destacó recientemente que entre enero de 2024 y octubre de este año ha documentado "violaciones generalizadas y sistemáticas" en Tanzania, "incluidas desapariciones forzosas, arrestos arbitrarios, torturas, asesinatos y duras restricciones a las libertades de movimiento, expresión y asamblea pacífica", en lo que enmarca en "una estrategia deliberada para suprimir la interacción civil y atrincherar al poder". En esta línea, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado también "una intensificación de la represión política" por parte de las autoridades, lo que "genera graves preocupaciones sobre que las elecciones generales vayan a ser libres y justas". "Las autoridades han suprimido a la oposición política y a los críticos con el partido gubernamental, limitado a los medios y fracasado a la hora de garantizar la independencia de la comisión electoral". Por ello, Nomathamsanqa Masiko-Mpaka, investigador de la ONG para África, sostuvo que "las autoridades de Tanzania deben adoptar medidas inmediatas para proteger la integridad de las elecciones de octubre, que hacen frente a un gran riesgo". "Las autoridades tienen que dejar de silenciar a las voces críticas y los medios y poner en marcha reformas significativas para garantizar unas elecciones libres, justas y creíbles", zanjó. La mandataria, conocida como 'Mama Samia', ha hecho oídos sordos a las críticas y ha destacado durante sus últimos días de campaña --ataviada con el característico color verde de su partido y un velo-- el "entusiasmo, gratitud y sed de continuar viendo los mejores resultados del trabajo de servir al país", ensalzando el respaldo con el que cuenta y pidiendo a la población "votar en masa, en paz y en tranquilidad para elegir a candidatos del CCM". "Vuestro voto para candidatos del CCM es un 'sí' al desarrollo, la unidad, la paz, la solidaridad y un mañana mejor para nuestro país", dijo el viernes en un mensaje en la red social X, en referencia a la relativa estabilidad en Tanzania, que pasó en los noventa de un modelo socialista a uno de economía de mercado y que en las últimas tres décadas a obtenido un crecimiento económico "sostenido", según el Banco Mundial. El organismo ha advertido sin embargo que "pese a los progresos, Tanzania tiene aún que materializar su potencial de crecimiento" y ha destacado que "con una población de 62 millones, una ubicación estratégica, abundantes recursos naturales y un clima político estable, hay oportunidades significativas para un crecimiento sostenible e inclusivo", carta que ha jugado Suluhu para prometer mejoras si logra su segundo mandato.