Tarantino indagará en el pasado de Cliff Booth (Brad Pitt) en la novela de Érase una vez en Hollywood

Quentin Tarantino lanzará su primer libro el 29 de junio. El director debutará como escritor con Once Upon a Time in Hollywood: A Novel, novela basada en la película Érase una vez en Hollywood y que indagará en el pasado de uno de sus dos personajes protagonistas, Cliff Booth, personaje que encarnó Brad Pitt.

El realizador participó en Pure Cinema Podcast y dio algunos detalles de su libro. El protagonista es el especialista de acción Cliff Booth, personaje que encarnó Pitt y que le valió el Oscar al mejor actor secundario. "Estoy muy feliz con ella, estoy muy orgulloso de ella. Creo que si eres un fan de la película te divertirás leyendo la novela y explorando el personajes de manera más profunda, aprendiendo secretos que no conocías y que no estaban en la película", contó.

A diferencia de muchas novelas que se lanzan después de sus versiones cinematográficas, el escritor y director promete que el libro toma una dirección completamente nueva en las aventuras de los protagonistas centrándose en el pasado de Booth, el doble de acción y hombre de confianza de la estrella del cine y televisión Rick Dalton, personaje que en el filme encarnó Leonardo DiCaprio.

"No solo he cogido el guión y lo he dividido de una forma novelística. Volví a contar la historia como una novela. No es como: 'Oh, está bien, obviamente le quedaron algunas escenas fuera, así que simplemente ha cogido el guión, lo ha convertido en novela y ha agregado algunas escenas adicionales'. Fue un replanteamiento completo de toda la historia y no solo un replanteamiento en cuanto a lanzar algunas escenas que quedaron fuera. He hecho mucha investigación", prometió.

"Estuve escribiendo la película cinco años, así que había muchas cosas que escribí y exploré que ni siquiera escribí a máquina, porque de ninguna manera iban a acabar en la película. Me ha hecho entender a los personajes, aprender cosas sobre ellos. Si el libro hubiera salido primero, entonces habría hecho una película con ese material. ¿Sabes cuando coges una novela difícil de manejar y tratas de convertirla en una película? Bueno, para mí la película es eso. Esta es la versión difícil de manejar", señaló.

Tarantino concluyó dando una pista sobre el contenido del libro: un vistazo a la vida de Cliff antes de los hechos de la cinta. "En la película, Cliff es un verdadero enigma, piensas: '¿Cuál es el problema de este tipo?'. En el libro hay capítulos aislados que te cuentan el pasado de Cliff. Y luego avanzas en la ejecución normal de la historia y hay otro capítulo que se remonta atrás en el tiempo y te cuenta más del pasado de Cliff. Y cada capítulo aislado que trata sobre el pasado de Cliff es como una pequeña y extraña novela pulp en sí misma protagonizada por Cliff", adelantó.

Europa Press