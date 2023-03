Tarantino quiere grabar su décima y última película "en otoño"

El director de cine estadounidense Quentin Tarantino anunció este miércoles que tiene previsto grabar su décima película, la última de su carrera, "en otoño".

"Terminé el guión de lo que será mi última película", declaró el director de "Pulp Fiction", "Kill Bill" o "Bastardos sin gloria" al delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, quien lo interrogaba sobre su libro "Cinema Speculation".

"Supongo que la grabaré probablemente en el otoño", agregó, desmintiendo todos los rumores que surgieron alrededor de esta nueva cinta.

La película, llamada "The movie critic", estará ambientada en 1977, precisó.

No estará dedicada a "una periodista crítica de cine" y "no es una película biográfica de Pauline Kael", la crítica de la revista New Yorker fallecida en 2001, como informaron recientemente algunos medios de comunicación.

Con películas repletas de referencias cinéfilas, Tarantino, de 60 años, ya rindió homenaje a la industria estadounidense de finales de los años 60 y principios de los 70 en su novena y hasta ahora última película, "Había una vez en Hollywood" (2019).

El director dijo varias veces que quería terminar su carrera después de haber realizado diez películas (contando como una sola las dos partes de "Kill Bill").

fbe/mch/sag

AFP