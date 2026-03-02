Taranto 2026: anulado evento sobre Juegos Mediterráneos tras muerte de obrero

El evento "La Imagen de los Juegos" de los XX Juegos Mediterráneos Taranto 2026, programado en el Castillo Aragonés, fue cancelado tras el accidente en la antigua acería Ilva que le costó la vida al obrero Loris Costantino.

Un informe oficial reveló que la cancelación fue decidida conjuntamente por el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, y el Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026, previstos del 21 de agosto al 3 de septiembre.

El encuentro, que se realizará en una fecha por definirse, había sido organizado para ilustrar la identidad visual y el diseño gráfico que acompañarán a los Juegos Mediterráneos 2026 y a los dos primeros patrocinadores oficiales de la cita prevista en Taranto.

El evento "La Imagen de los Juegos" revelará la identidad visual que acompañará a los Juegos Mediterráneos 2026 y transmitirá el espíritu de la cita.

Abodi presenciará el evento que será celebrado en el Castillo Aragonés, adonde también se espera al ministro de Asuntos Europeos del Sur de Italia y Cohesión, Tommaso Foti; al presidente del comité organizador local, Massimo Ferrarese; al comandante del Comando Marítimo del Sur, Almirante Andrea Petroni; y a socios y partes interesadas del proyecto.

Los Juegos Mediterráneos 2026 contarán con la participación de 26 países miembros del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos.

Participarán entre 4.000 y 5.000 atletas de tres continentes (Europa, África y Asia) de la cuenca mediterránea, en 30 disciplinas deportivas.

El gobierno italiano destinó 300 millones de euros a la renovación de las instalaciones existentes, la construcción de nuevas y la organización de Taranto 2026.

A su vez, la región de Apulia asignó recursos adicionales para Taranto 2026, edición que sigue a los Juegos Mediterráneos celebrados en Orán (Argelia) del 25 de junio al 5 de julio de 2022.

Italia volverá a ser la sede del evento tras haber acogido los Juegos de Nápoles en 1963, Bari en 1997 y Pescara en 2009.

