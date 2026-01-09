Tarik Skubal pide récord de 32 millones en arbitraje; Tigres ofrecen 19 millones

NUEVA YORK (AP) — Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, solicitó una cifra récord de US$32 millones en el arbitraje salarial el jueves, mientras que los Tigres de Detroit ofrecieron al lanzador zurdo US$19 millones.

Skubal fue el más destacado de los 166 peloteros elegibles para arbitraje al inicio de la jornada y estuvo entre los 18 que intercambiaron cifras con sus equipos. Aquéllos sin acuerdos acudirán a audiencias ante paneles de tres personas del 26 de enero al 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

El primera base dominicano de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., tiene el salario más alto en un caso de arbitraje decidido por un panel. Ganó US$19,9 millones en 2024.

El tercera base de Colorado, Nolan Arenado, presentó una solicitud récord de US$30 millones en 2019. Luego llegó a un acuerdo por US$260 millones y ocho años.

El contrato de US$31 millones del dominicano Juan Soto con los Yankees de Nueva York en 2024 es el acuerdo de un año más grande para un jugador elegible para el arbitraje. David Price tiene el salario negociado más alto en un contrato de un año en el caso de un lanzador elegible para arbitraje, de US$19,75 millones con Detroit en 2015.

Skubal, de 29 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas, será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. Tiene un récord de 54-37 con una efectividad de 3.08 en seis temporadas en las Grandes Ligas.

Ostentó una foja de 13-6 con una efectividad de 2.21, la mejor de la Liga Americana, en 31 aperturas el año pasado. Recetó 241 ponches y regaló 33 boletos en 195 entradas y un tercio.

Devengó US$10,5 millones. Su WHIP de 0.891 fue el mejor entre los lanzadores calificados.

El receptor venezolano William Contreras intercambió cifras con Milwaukee y pidió US$9,9 millones, mientras que los Cerveceros ofrecieron US$8,55 millones.

El derecho de Washington, Cade Cavalli, tiene la diferencia más pequeña con su club: US$900.000 frente a US$825.000.

Entre los 148 acuerdos alcanzados estaban el del jardinero cubano-mexicano de Seattle Randy Arozarena (US$15,65 millones), el derecho de Cincinnati Brady Singer (US$12,75 millones), el guardabosque de Baltimore Taylor Ward (US$12.175.000), el zurdo venezolano de Filadelfia Jesús Luzardo (US$11 millones), el derecho de Seattle Logan Gilbert (US$10.927.000), el jardinero de Toronto Daulton Varsho (US$10,75 millones), así como el infielder de los Yankees de Nueva York Jazz Chisholm Jr. y el tercera base de Filadelfia Alec Bohm (ambos con US$10,2 millones).

Los equipos se impusieron por 5-4 en las audiencias el invierno pasado, dejando a los clubes con una ventaja de 358-270 desde 1974, cuando comenzó el arbitraje.

Todos los acuerdos para jugadores elegibles para arbitraje están garantizados, pero los convenios que van a decisiones de panel no lo están.

