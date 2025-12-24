Tarique Rahman regresa a Bangladés como favorito para las elecciones de febrero

Por Ruma Paul

DACA, 24 dic (Reuters) - El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP, por sus siglas en inglés) pretende reunir a cinco millones de seguidores para dar la bienvenida a su líder, Tarique Rahman, que regresa al país tras casi 17 años en el exilio, en una demostración de fuerza ahora que se perfila como uno de los principales candidatos a primer ministro en las elecciones de febrero.

Rahman, de 60 años, es hijo de la antigua primera ministra Khaleda Zia y presidente en funciones del partido que, según las previsiones, se alzará con la victoria en las elecciones parlamentarias previstas para el 12 de febrero.

Su regreso de Londres se produce en un momento en que su partido, el BNP, está en ascenso tras la destitución de su archienemiga, la veterana primera ministra Sheikh Hasina, en un levantamiento estudiantil el año pasado. Aparte de breves Gobiernos de transición, Khaleda Zia y Sheikh Hasina se han alternado en el poder desde 1991.

Una encuesta realizada en diciembre por el Instituto Republicano Internacional, con sede en Estados Unidos, sugiere que el BNP va camino de obtener el mayor número de escaños parlamentarios, con el partido islamista Jamaat-e-Islami también en la carrera. El partido Liga Awami de Hasina, que ha sido excluido de las elecciones, ha amenazado con provocar disturbios que, según temen algunos, podrían poner en peligro la votación.

La decisión de Rahman de regresar está motivada tanto por acontecimientos políticos como por circunstancias personales. Su madre lleva meses gravemente enferma, lo que ha provocado lo que los miembros del partido describen como un viaje urgente a casa.

"MOMENTO POLÍTICO DECISIVO", SEGÚN EL BNP

Los líderes del BNP afirmaron que se están preparando para lo que denominan una concentración "sin precedentes" en la capital, con el objetivo de reunir a más de cinco millones de simpatizantes a lo largo del trayecto desde el aeropuerto hasta el lugar de la recepción.

"Será un momento político decisivo", afirmó Ruhul Kabir Rizvi, alto dirigente del BNP, quien añadió que se están coordinando estrechamente con las autoridades las medidas de seguridad para garantizar el orden.

Rahman ha vivido en Londres desde 2008, ya que se enfrentaba a múltiples condenas penales en su país, entre ellas por blanqueo de capitales y en un caso relacionado con un complot para asesinar a Hasina. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos tras la destitución de Hasina, lo que eliminó las barreras legales que habían retrasado su regreso.

Los responsables del BNP afirmaron que viajará directamente desde el aeropuerto al lugar de la recepción antes de visitar a su madre.

EL PARTIDO JUVENIL DA LA BIENVENIDA

El regreso de Rahman se produce en un momento en que este país del sur de Asia, de mayoría musulmana y con casi 175 millones de habitantes, entra en un delicado periodo electoral bajo un Gobierno provisional liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus. La votación se considera crucial para restaurar la estabilidad política tras casi dos años de agitación.

Bangladés se encuentra en una encrucijada, y el regreso de Rahman pone a prueba la capacidad del BNP para movilizarse pacíficamente y la promesa del Gobierno provisional de llevar a cabo un traspaso de poderes creíble. Aunque el Gobierno se ha comprometido a celebrar unas elecciones libres y pacíficas, los recientes ataques a medios de comunicación y los episodios esporádicos de violencia han suscitado preocupación sobre el cumplimiento de la ley.

El Partido Nacional Ciudadano (NCP), surgido del movimiento de protesta juvenil que derrocó a Hasina, ha declarado que ve con buenos ojos el regreso de Rahman.

"Tarique Rahman se vio obligado a exiliarse bajo una fuerte presión y amenazas, por lo que su regreso tiene un peso simbólico", afirmó Khan Muhammad Mursalin, portavoz del NCP. "Sin duda, su llegada dará energía a los líderes y simpatizantes del partido. (...) En el camino hacia la democracia, estaremos a su lado".

