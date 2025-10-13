TAS decidirá sobre la participación de Israel en el Mundial de Gimnasia
A requerimiento de la federación israelí, luego de que las autoridades de Indonesia se negaran a conceder visas a los gimnastas que iban a participar en el Mundial que se disputará en el país asiático del 19 al 25 de octubre, el Tribunal Arbitral del Deporte decidirá sobre esta cuestión antes del martes, anunció un portavoz.
El máximo tribunal de justicia deportiva decidirá las "medidas cautelares" requeridas por la federación israelí, que quiere que el TAS imponga a la Federación Internacional de Gimnasia y a su homóloga indonesia "garantías sobre la participación del equipo israelí en el Mundial o la anulación del evento", precisó esta fuente a la AFP.
