Tas deja sin efecto sanción de fifa a méxico por polémico grito

Ciudad de méxico, 17 ene (reuters) - el tribunal de arbitraje deportivo (tas) dejó sin efecto la sanción que la fifa impuso a méxico de un veto de dos partidos sin público por el grito que los aficionados locales expresan en los encuentros de su selección y de la liga local, informó el lunes el presidente de la federación mexicana de fútbol (fmf), yon de luisa.

En noviembre del 2021, el máximo organismo de fútbol en el mundo, sancionó a la FMF por el grito que considera homofóbico, discriminatorio y racista.

"La federación inició un procedimiento ante el TAS con el fin de que se avalen protocolos establecidos en la FIFA así como los avances obtenidos hasta hoy, dicho por el tribunal, las sanciones impuestas por FIFA no causarán efecto", dijo De Luisa en videoconferencia.

"No obstante, en los próximos dos partidos de la selección como local no abriremos el estadio para el público en general, utilizaremos estos dos partidos con un grupo de control de 2,000 personas", explicó.

Los dos partidos señalados serán por la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial del 2022 en Qatar. Dichos encuentros serán ante Costa Rica y Panamá el 30 de enero y 2 de febrero, respectivamente.

De Luisa detalló que las personas que ingresen serán elegidas y no habrá venta de boletos, pero deberán seguir un protocolo que pondrán en práctica de manera definitiva a partir del próximo partido de México como local que será ante Estados Unidos en marzo.

"No podemos tolerar actos discriminatorios, no podemos jugar en estadios vacíos, no podemos poner en riesgo que las autoridades del fútbol nos quiten puntos ni afecten nuestro desempeño deportivo", apuntó De Luisa.

"Las personas que sean retiradas del estadio por hacer el grito no podrán asistir a los partidos de la selección mexicana operados por la FMF en un plazo de cinco años", advirtió.

La afición mexicana grita "ehhhhh puto" cuando los porteros de las selecciones rivales despejan el balón durante los partidos que juega el "Tri".

Si el grito continúa, las próximas sanciones que podría recibir México serían la disminución de puntos y la suspensión en torneos oficiales.

En la eliminatoria de la Concacaf, los tres primeros lugares clasifican a Qatar, mientras que el cuarto tendrá que disputar un repechaje intercontinental ante el ganador de la eliminatoria de Oceanía.

Después de ocho partidos jugados, México marcha en el tercer lugar con 14 puntos, abajo de Canadá y Estados Unidos que registran 16 y 15 unidades, respectivamente.

Panamá con 14, Costa Rica con 9, Jamaica con 7, El Salvador con 6 y Honduras con 3 completan el octagonal. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)