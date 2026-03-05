TAS reduce la sanción a siete futbolistas en caso de fraude de nacionalidad en Malasia

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó este jueves la sanción infligida por la FIFA a Malasia en un caso de fraude en la nacionalidad, aunque redujo ligeramente las sanciones contra los siete jugadores afectados.

La jurisdicción máxima del deporte mundial autoriza a los futbolistas a "reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes", anulando su inhabilitación por doce meses de "toda actividad ligada al fútbol", según un comunicado del TAS.

Pero Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano seguirán, sin embargo, sin poder disputar partidos oficiales durante un año.

Los siete jugadores, a los que se dirigió la Federación Malasia de Fútbol (FAM) para que fuesen internacionales con el país asiático, iniciaron los trámites para la nacionalización "recurriendo a documentos falsificados", dado que no tenían "ningún vínculo con Malasia", recuerda el TAS.

La FAM, cuyos miembros del comité ejecutivo dimitieron en bloque a finales de enero, reconoció su responsabilidad en el fraude, y precisó que el rol de los jugadores se limitó a "aportar" esos documentos que ellos "no habían preparado ni modificado".

El TAS consideró a los jugadores "cómplices", y mantuvo la multa de 350.000 francos suizos (386.000 euros/448.000 dólares) decretada por la FIFA contra la FAM en diciembre.

La FIFA también transformó tres resultados de amistosos de Malasia el año pasado —dos de ellos victorias— en derrotas por 3-0.