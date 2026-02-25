Tasa arancelaria EEUU alcanzará el 15% o más para algunos países, dice USTR

Por David Lawder y Susan Heavey

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) - La tasa arancelaria estadounidense para algunos países aumentará hasta el 15% o más desde el 10% recientemente impuesto, dijo el miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sin nombrar a ningún socio comercial específico, ni dar más detalles

Greer dijo en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business Network que la administración del presidente Donald Trump no tiene intención de aumentar los aranceles sobre los productos chinos por encima de los niveles actuales, ya que el mandatario republicano tiene previsto viajar a China en las próximas semanas

"En este momento, tenemos un arancel del 10%. Subirá al 15% para algunos y puede que a más para otros, y creo que estará en línea con los tipos de aranceles que hemos estado viendo", dijo Greer

ARANCELES COMPATIBLES CON ACUERDOS COMERCIALES EXISTENTES

Describió el plan de la administración de sustituir los aranceles de emergencia anulados por la Corte Suprema por nuevos derechos, incluidos gravámenes temporales en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que entraron en vigor el martes con un tipo del 10%, como compatibles con los acuerdos comerciales existentes

Greer dijo que las investigaciones sobre prácticas comerciales desleales en virtud del artículo 301 de esa misma ley serían el eje central del esfuerzo de sustitución, y se centrarían en los países que crean un exceso de capacidad industrial, utilizan mano de obra forzada en las cadenas de suministro, discriminan a las empresas tecnológicas estadounidenses o subvencionan el arroz, los mariscos y otros productos

Afirmó que él y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han planteado en repetidas ocasiones la cuestión del exceso de capacidad industrial a los funcionarios chinos, y añadió que las empresas chinas no rentables pueden seguir abiertas y continuar produciendo con el apoyo del Gobierno

"No creo que vayan a resolver ese problema por completo, y esa es una de las razones por las que necesitamos imponer aranceles a China, Vietnam y otros países que tienen este problema", dijo

Cuando se le preguntó si la administración está dispuesta a imponer nuevos aranceles elevados a los productos chinos que podrían alterar la delicada tregua comercial, Greer respondió: "No tenemos intención de ir más allá" de las tasas que están actualmente en vigor. "Tenemos la intención de cumplir realmente el acuerdo que tenemos con ellos"

Greer también dijo que las investigaciones de la Sección 301 pueden servir como mecanismo de aplicación de los acuerdos comerciales que el Gobierno ha alcanzado en los últimos meses, incluido un acuerdo con Indonesia, que aceptó un arancel estadounidense del 19% y abrir sus mercados a los productos estadounidenses

Agregó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abriría una investigación en virtud del artículo 301 sobre las prácticas comerciales de Indonesia para examinar la capacidad industrial y las subvenciones a la pesca, y que los resultados se compararían con las medidas que Indonesia está tomando para abordar las preocupaciones de Estados Unidos y sus compromisos en virtud del acuerdo

"Y entonces tomaremos una decisión sobre qué tipo de arancel se debe aplicar. Esperamos dar continuidad a lo que estamos haciendo" con los acuerdos comerciales, dijo

Añadió que la administración Trump continuará con las investigaciones comerciales en materia de seguridad nacional destinadas a proteger sectores estratégicos con aranceles en virtud del artículo 232 de la Ley de Comercio de 1962, y que el Departamento de Comercio está "trabajando intensamente" en ellas. (Reporte de Susan Heavey y David Lawder; edición de Daphne Psaledakis y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Ricardo Figueroa)