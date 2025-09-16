Tasa de desempleo de Brasil cae en julio y marca un nuevo mínimo histórico

SAO PAULO, 16 sep (Reuters) - La tasa de desempleo de Brasil cayó por cuarta vez consecutiva en los tres meses hasta julio, al nivel más bajo desde que comenzó la serie actual de datos en 2012, dijo el martes la agencia de estadísticas IBGE.

El desempleo en la mayor economía de América Latina bajó al 5,6%, menos que el 5,8% de la lectura anterior y algo menos que el promedio del 5,7% previsto en un sondeo de Reuters entre economistas.

El número de personas empleadas también alcanzó un nuevo récord, con un aumento del 1,2% en el trimestre móvil, hasta 102,4 millones, según el IBGE.

Las cifras de julio respaldan el impulso activo y positivo del mercado laboral, dijo el analista del IBGE William Kratochwill en un comunicado, agregando que la gente está "entrando realmente en el mercado laboral, como demuestra el nivel récord de empleo".

El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó el martes durante un acto que el crecimiento económico medio durante el mandato de Lula será cercano al 3% anual, con el desempleo en mínimos históricos.

La tasa de desempleo ha rondado mínimos históricos durante meses, lo que refleja la resistencia del mercado laboral a pesar de una política monetaria restrictiva, y hace temer posibles presiones inflacionarias.

El Banco Central de Brasil anunciará su próxima decisión de política monetaria el miércoles, tras detener en julio un ciclo de endurecimiento que elevó la tasa de interés de referencia al 15%, su nivel más alto en casi dos décadas.

La publicación de los datos de desempleo de julio, prevista inicialmente para finales de agosto, se retrasó debido a ajustes técnicos, según el IBGE. Se espera que las cifras de desempleo de agosto se anuncien más adelante este mes. (Reporte de Isabel Teles. Editado en español por Manuel Farías)