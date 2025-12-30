LA NACION

Tasa de desempleo de Brasil toca mínimo histórico en el trimestre hasta noviembre

SAO PAULO, 30 dic (Reuters) -

La tasa de desempleo de Brasil cayó en los tres meses hasta noviembre a su nivel más bajo desde que comenzó la serie actual en 2012, dijo el martes la agencia de estadísticas IBGE, a pesar de las altas tasas de interés en la mayor economía de América Latina.

* La tasa de desempleo alcanzó el 5,2% en el periodo.

* La cifra es inferior al 5,6% del trimestre anterior y al 5,4% que esperaban los economistas en un sondeo de Reuters.

* El mercado laboral brasileño se ha mostrado resistente este año, incluso con la tasa de interés de referencia en su nivel más alto de los últimos 20 años, en un 15%, a medida que el Banco Central intenta controlar la persistente inflación.

(Reporte de Isabel Teles)

