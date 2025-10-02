Tasa de desempleo de EE.UU. probablemente se situó en el 4,3% en septiembre: Fed de Chicago

```html

2 oct (Reuters) - La tasa de desempleo de Estados Unidos se situó probablemente en el 4,3% en septiembre, sin cambios respecto a agosto, según una nueva estimación "en tiempo real" de la Reserva Federal de Chicago publicada el jueves.

Es solo la segunda vez que el banco regional de la Reserva Federal publica su nueva medida, que se basa en la Encuesta de Población Actual del Gobierno, así como en datos de fuentes no gubernamentales, como el sitio de empleo en línea Indeed y Google.

Está previsto que se publique dos veces al mes y se ha diseñado para dar a los responsables de política monetaria una idea anticipada de una estadística clave del mercado laboral, en lugar de sustituirla.

Pero como el decimoquinto cierre del Gobierno desde 1981 ha retrasado por tiempo indefinido la publicación programada para el viernes del informe mensual oficial de empleo de Estados Unidos, la estimación del banco regional de la Fed puede tener una importancia desmesurada mientras los banqueros centrales sopesan su próximo movimiento sobre las tasas de interés.

"Los investigadores de datos están clamando porque no recibimos la información que solemos obtener", dijo el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a Marketplace Radio la víspera de la publicación del informe. "La mejor cifra es la de la BLS (Oficina de Estadísticas Laborales), pero si no la tenemos, usaremos la de la Reserva Federal de Chicago y otras cifras".

La Fed recortó en septiembre su tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual después de que las ganancias de empleo se desaceleraron bruscamente y la tasa de desempleo subió en agosto.

Los responsables a cargo de la política monetaria han manifestado su preocupación por la posibilidad de que, cuando el mercado laboral empiece a debilitarse, lo haga de forma repentina, y han enmarcado su recorte de las tasas de interés de septiembre como una forma de seguro frente ese resultado.

La previsión de la tasa de desempleo de la Fed de Chicago sugiere que, por ahora, no se está produciendo un rápido deterioro.

La tasa de contratación de trabajadores desempleados descendió ligeramente y la tasa de despidos y otras separaciones de empleo aumentaron un poco, pero ninguno de los dos movimientos fue lo suficientemente grande como para ejercer más que una "limitada presión al alza" sobre la previsión de la tasa de desempleo, dijo el banco.

Los mercados financieros siguen apostando fuerte por recortes de tasas de un cuarto de punto en las dos próximas reuniones de la Reserva Federal, en octubre y diciembre. (Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)

