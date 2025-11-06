Tasa de desempleo de EEUU ronda el 4,4% en octubre, según Fed de Chicago

6 nov (Reuters) - La tasa de desempleo de Estados Unidos probablemente subió en octubre hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos cuatro años, ante una desaceleración en la contratación de desempleados y al aumento de los despidos y otras bajas laborales, según una estimación de la Reserva Federal de Chicago publicada el jueves.

El banco regional de la Fed estimó que la tasa de desempleo subió al 4,36% el mes pasado -4,4% sobre la base redondeada que suele comunicar la Oficina de Estadísticas Laborales- desde el 4,35% de septiembre.

El banco ha estado proporcionando estimaciones bimensuales de la tasa de desempleo desde poco antes de que el cierre de la Administración federal, el más prolongado en los registros, cortara el flujo de informes publicados sobre la economía por el BLS, la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo.

La última cifra de desempleo publicada por el BLS, correspondiente a agosto, situó la tasa en el 4,3%, la más alta desde octubre de 2021, cuando era del 4,5%.

"La semana de referencia de octubre de 2025 (del 12 al 18 de octubre) para la encuesta BLS utilizada para estimar la tasa de desempleo se superpuso con el cierre de la Administración federal que comenzó a inicios de octubre", dijo la Fed de Chicago.

"Es probable que este factor especial solo se refleje parcialmente en la publicación final de octubre de 2025 de los Indicadores del Mercado Laboral de la Fed de Chicago".

La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que hasta 750.000 trabajadores del Gobierno federal han sido suspendidos durante el cierre de la Administración, lo que representa hasta un 0,4% de la población activa civil (a partir de datos de agosto de 2025)". (Reporte de Dan Burns; Editado en Español por Manuel Farías)