Tasa de desempleo en Alemania se mantiene estable en 6,3% en febrero

La tasa de desempleo en Alemania se mantuvo estable en febrero al 6,3%, según una estimación oficial publicada el viernes que confirma la falta de dinamismo de la principal economía europea.

Unas 3,07 millones de personas se encontraban sin empleo en el país, un aumento de 81.000 personas respecto al mismo mes del año anterior, según la Agencia Federal para el Empleo.

La primera economía europea y tercera mundial arrastra años lastrada por una grave crisis industrial, la caída de la demanda mundial y la competencia asiática.

Para este año, el gobierno confía en reimpulsar la actividad con cientos de miles de millones de euros de inversión pública en defensa e infraestructura.