Tasa de desempleo en Brasil cae a mínimos históricos en trimestre hasta octubre

SAO PAULO, 28 nov (Reuters) -

La tasa de desempleo de Brasil alcanzó un mínimo histórico en los tres meses transcurridos hasta octubre, según mostraron el viernes los datos del instituto de estadística IBGE, que se situaron por debajo de las expectativas del mercado a pesar de las elevadas tasas de interés.

* El desempleo en la mayor economía de América Latina se situó en el 5,4% en el periodo agosto-octubre, según el IBGE.

* Esta cifra es inferior al 5,6% del trimestre anterior.

* La mediana de las previsiones de un sondeo de Reuters apuntaba a una tasa de desempleo del 5,5%.

* La cifra marca el nivel más bajo desde que el IBGE inició la serie en 2012.

* El mercado laboral de Brasil ha mostrado resistencia este año, incluso con la tasa de referencia del país actualmente en su nivel más alto en casi 20 años, el 15%.

* El indicador fue bien acogido por el Gobierno, pero fue citado por el Banco Central como un factor que contribuye a las presiones inflacionistas.

* El número de desempleados en Brasil ascendió a 5,91 millones en el periodo, un 3,4% menos que en el trimestre anterior.