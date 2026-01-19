La tasa de natalidad de China cayó en 2025 hasta su nivel más bajo registrado, según cifras oficiales difundidas el lunes, después de cuatro años consecutivos de descenso de la población y pese a los esfuerzos por revertir la tendencia.

El año pasado se registraron 7,92 millones de nacimientos, una tasa de 5,63 partos por cada 1000 habitantes, el nivel más bajo desde que comenzó a medirse esa estadística en 1949, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Ese mismo año, el líder comunista Mao Zedong declaró la fundación de la República Popular China.

Las autoridades del gigante asiático han intentado impulsar las tasas de matrimonio y fertilidad, con subsidios para guarderías e impuestos a los preservativos.

La tasa de natalidad china ha disminuido de forma constante la última década, pese al final de la restrictiva política del hijo único, salvo por un pequeño aumento en 2024 cuando se registraron 6,77 nacimientos por cada 1000 habitantes.

La anterior caída histórica se produjo en 2023, cuando China registró una tasa de 6,39 nacimientos por 1000 habitantes.

Los matrimonios también se mantienen en un nivel históricamente bajo. El alto costo de criar hijos y la prioridad que las personas asignan a sus carreras profesionales son algunas de las causas.

En tanto, China registró 11,31 millones de muertes en 2025, una tasa de mortalidad del 8,04 por 1000, lo que provocó un descenso de la población de 2,41 por 1000, según la ONE.