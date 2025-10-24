Tasa de paro en España aumenta en el tercer trimestre

24 oct (Reuters) -

La tasa de desempleo en España subió al 10,45% en el tercer trimestre de 2025, a pesar de que el número de personas con trabajo alcanzó un nuevo récord, según mostraron el viernes los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa rebotó de su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2008 en un momento en que más personas buscaban un empleo, dijo el INE.

España añadió 118.400 nuevos empleos en el trimestre, hasta alcanzar los 22,4 millones de trabajadores formales, un nuevo hito, pero el paro subió en 60.100 personas, hasta situarse en 2,6 millones.

"Estas cifras corroboran el dinamismo del mercado de trabajo", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.