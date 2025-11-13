Tasa hipotecaria a largo plazo en EEUU sube nuevamente al 6,24%

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos aumentó por segunda semana consecutiva, aunque se mantiene cerca de su punto más bajo en lo que va del año.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo subió a 6,24% desde el 6,22% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,78%.

Hace solo dos semanas, la tasa promedio estaba en 6,17%, su nivel más bajo en más de un año.

Los costos de los préstamos en hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, disminuyeron esta semana. La tasa promedió 5,49%, por debajo del 5,5% de la semana pasada. Hace un año, era del 5,99%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,10% al mediodía del jueves, un poco más alto que hace una semana.

Cuando las tasas hipotecarias suben, reducen el poder adquisitivo de los compradores de viviendas. La tasa promedio de una hipoteca a 30 años ha estado por encima del 6% desde septiembre de 2022, el año en que las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos. El mercado de la vivienda ha estado en declive desde entonces.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi tres décadas. Las ventas han sido lentas este año, pero se aceleraron en septiembre a su ritmo más rápido desde febrero, ya que las tasas hipotecarias disminuyeron.

Las solicitudes de préstamos para comprar una vivienda aumentaron casi un 6% la semana pasada, alcanzando su ritmo más fuerte desde septiembre, incluso cuando las tasas hipotecarias subieron, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

La disminución de las tasas hipotecarias a finales del verano también ha beneficiado a los propietarios ansiosos por refinanciar su préstamo hipotecario actual a una tasa más baja. Las solicitudes de préstamos para refinanciamiento hipotecario representaron aproximadamente el 56% de todas las solicitudes de hipotecas la semana pasada, ligeramente por debajo de la semana anterior.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.