Tasa hipotecaria promedio a largo plazo en EEUU sube a 6% y corta racha de 3 semanas

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos se alejó esta semana de su nivel más bajo en tres años y medio, a medida que los rendimientos de los bonos avanzaban tras un repunte de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años subió levemente a 6% con respecto al 5,98% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, dicha tasa promediaba 6,63%.

El moderado aumento pone fin a una caída de tres semanas en la tasa promedio, que este año se ha mantenido cerca de 6%. El promedio de la semana pasada marcó la primera cifra por debajo de 6% desde septiembre de 2022.

Mientras tanto, los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, bajaron esta semana. Esa tasa promedio descendió a 5,43% con respecto al 5,44% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,79%, señaló Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos para vivienda.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,14% al mediodía del jueves, por encima de alrededor de 4% hace una semana.

Los rendimientos del Tesoro han subido recientemente, ya que el alza de los precios del petróleo ejerce más presión al alza sobre la inflación, lo que podría impedir que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero los inversionistas en bonos siguen de cerca sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo y, en última instancia, dichas decisiones pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años que influyen en las tasas hipotecarias.

“Para que las tasas continúen su descenso en 2026, necesitaremos señales claras en los próximos meses de que este conflicto no eleva los precios para los consumidores en el país”, afirmó Joel Berner, economista principal de Realtor.com. “Dado el gran salto de los precios del petróleo esta semana y el aumento de los costos de envío que conlleva, esta noticia positiva sobre la inflación puede ser difícil de materializarse”.

Las tasas hipotecarias han bajado durante meses, lo que ayudó a impulsar un repunte en las ventas de viviendas en los últimos cuatro meses de 2025, aunque no lo suficiente como para sacar al mercado inmobiliario de su letargo, que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron estancadas el año pasado en mínimos de 30 años. Y unas tasas hipotecarias más favorables para los compradores este año no bastaron para impulsar las ventas de viviendas el mes pasado.

Un fuerte aumento en los precios de la vivienda, especialmente en los primeros años de esta década, y una escasez crónica de viviendas a nivel nacional, agravada por años de construcción por debajo del promedio, han hecho que muchos aspirantes a propietarios queden fuera del mercado debido a los altos precios.

Eso hace que muchos posibles compradores de vivienda mantengan la mirada puesta en las tasas hipotecarias, que pueden aumentar el poder de compra de quienes buscan casa cuando bajan, pero también pueden reducir cuánto pueden gastar los compradores cuando las tasas suben.

Según los ingresos, el crédito y otros factores de un prestatario, éste puede calificar para una tasa en una hipoteca a 30 años que esté por debajo o por encima del promedio actual.

Aun así, debido a que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se encuentra por debajo de donde estaba el año pasado, se configura un panorama favorable para los potenciales compradores de vivienda que pueden permitirse comprar a las tasas actuales, justo cuando la temporada de compras de primavera cobra impulso.

Quienes adquieran una vivienda esta primavera también están en condiciones de beneficiarse de una selección más amplia de casas en venta que hace un año, al menos a nivel nacional, y de precios de lista más bajos en muchas áreas metropolitanas.

El reciente descenso de las tasas hipotecarias ha avivado la demanda entre aspirantes a compradores de vivienda y propietarios que buscan refinanciar su préstamo vigente a una tasa más baja.

Las solicitudes de hipotecas aumentaron 11% la semana pasada frente a la semana anterior, a medida que las tasas hipotecarias seguían cediendo, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Las solicitudes de préstamos para comprar una vivienda fueron casi 10% más altas que en la misma semana del año pasado, mientras que las solicitudes de refinanciamiento de préstamos hipotecarios alcanzaron su ritmo más fuerte desde 2022. Representaron casi 60% de todas las solicitudes de préstamos hipotecarios la semana pasada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.