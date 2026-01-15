Tasa hipotecaria promedio en EEUU alcanza su nivel más bajo en más de tres años

McLEAN, Virginia, EE.UU. (AP) — La tasa promedio de hipotecas a largo plazo en Estados Unidos ha bajado a su nivel más bajo en más de tres años.

La tasa de referencia para hipotecas a tasa fija a 30 años se redujo a 6,06% esta semana, desde el 6,16% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 7,04%.

La última vez que la tasa promedio fue más baja fue el 15 de septiembre de 2022, cuando estaba en 6,02%.

Las tasas hipotecarias más bajas aumentan el poder adquisitivo de los compradores de viviendas, lo cual es una buena noticia para los compradores en un momento en que el mercado inmobiliario sigue en una profunda recesión después de años de precios en alza y tasas hipotecarias elevadas que han dejado fuera a muchos aspirantes a propietarios.

Los costos de los préstamos en hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también cayeron esta semana, bajando a 5,38% desde el 5,46% de la semana pasada. Hace un año promediaba 6,27%, según Freddie Mac.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.