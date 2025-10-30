Tasa promedio de hipotecas a largo plazo en EE.UU. llega a 6,17%, su menor nivel en más de un año

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos cayó por cuarta semana consecutiva, alcanzando su nivel más bajo en más de un año.

La reducción en las tasas hipotecarias aumenta el poder adquisitivo de los compradores de viviendas. También beneficia a los propietarios ansiosos por refinanciar su crédito hipotecario actual a una tasa más atractiva.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo bajó a 6,17% con respecto al 6,19% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, promediaba 6,72%.

La última vez que la tasa promedio fue más baja fue el 3 de octubre de 2024, cuando alcanzó 6,12%.

Los costos de los créditos hipotecarios a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus hipotecas, también disminuyeron esta semana. La tasa promedio bajó a 5,41% con respecto al 5,44% de la semana pasada. Hace un año, era de 5,99%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias se ven influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente, siguen la trayectoria del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los créditos hipotecarios.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido por encima del 6% desde septiembre de 2022, el año en que las tasas hipotecarias comenzaron a aumentar desde mínimos históricos. El mercado de la vivienda ha estado en declive desde entonces.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. Tales ventas han sido lentas este año, pero se aceleraron el mes pasado, alcanzando su ritmo más rápido desde febrero a medida que disminuían las tasas hipotecarias.

Las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en julio, en el período previo a la decisión tomada en septiembre por la Reserva Federal de reducir su tasa de interés principal por primera vez en un año, ante la creciente preocupación por el mercado laboral de Estados Unidos.

La Fed redujo nuevamente su tasa de interés clave esta semana, en un intento de ayudar a impulsar el mercado laboral, que presenta una desaceleración. Sin embargo, el presidente del organismo, Jerome Powell advirtió que “no es una conclusión inevitable” que la Fed vuelva a recortar en diciembre en su próxima reunión.

Eso hizo aumentar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

El rendimiento era de 4,08% en las operaciones del mediodía del jueves después de haber estado por debajo del 4% durante gran parte de las últimas dos semanas.

La Fed también podría frenar más recortes de tasas si la inflación aumenta aún más en medio del uso creciente de aranceles por parte del gobierno del presidente Donald Trump, porque la reducción de las tasas puede empeorar la inflación.

Los inversores en bonos exigen mayores rendimientos mientras la inflación se mantenga elevada, por lo que, si la inflación aumenta, eso podría traducirse en mayores rendimientos en el bono del Tesoro a 10 años, elevando las tasas hipotecarias.

El banco central no establece las tasas hipotecarias, e incluso cuando reduce sus tasas a corto plazo, eso no significa necesariamente que las tasas de los préstamos hipotecarios disminuyan.

El otoño pasado, después de que la Fed recortara su tasa por primera vez en más de cuatro años, las tasas hipotecarias aumentaron, alcanzando finalmente un poco más del 7% en enero de este año.

La reducción en las tasas ha ayudado a impulsar a los propietarios que compraron en los últimos años, después de que las tasas superaron el 6%, a refinanciar su préstamo hipotecario a una tasa más baja.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen préstamos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, aumentaron un 7,1% la semana pasada en comparación con la anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Las solicitudes de préstamos para refinanciar hipotecas aumentaron un 9% y se duplicaron con creces en comparación con la misma semana del año pasado.

Aun así, las tasas hipotecarias tendrían que caer por debajo del 6% para hacer que la refinanciación sea una opción atractiva para un grupo más amplio de propietarios. Esto se debe a que alrededor del 80% de las viviendas en Estados Unidos con una hipoteca tienen una tasa por debajo del 6% y el 53% tienen una tasa por debajo del 4%, según Realtor.com.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.