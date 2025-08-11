Tasas de interés altas buscan equilibrar mercado financiero cuando se acentúan tensiones políticas

BUENOS AIRES, 11 ago (Reuters) - La plaza financiera de Argentina se movía el lunes en medio persistentes altas tasas de interés que buscan equilibrar la liquidez, en momentos en que tomas de coberturas ante las elecciones legislativas de octubre presionan al mercado cambiario.

Esta semana el Tesoro realizará una licitación de títulos en los que afrontará vencimientos de unos 15 billones de pesos, por lo que la mirada está puesta en cuál será la tasa de interés que convalidará para renovar esas letras, comentaron analistas.

"A la dolarización típica preelectoral se sumó una mayor presión desde julio y el desmanejo en el desarme de LEFI (letras fiscales que volcaron al mercado unos 10 billones de pesos), que trajo más ruido y agregó una cuota de incertidumbre de cara a lo que viene", dijo Invecq Consulting.

"El gobierno confía en que obtendrá un resultado electoral favorable, que le permitirá volver plenamente a los mercados internacionales", añadió y señaló que "a priori, luce muy desafiante".

La tasa de prestamos privados -caución- operaba en torno al 45%, desde el 48% operada al cierre del viernes, mientras que las tasas por colocaciones a plazo fijo rondaban el 36% nominal anual a 30 días de plazo.

El peso interbancario operaba con baja del 0,67% a 1335 por dólar, siempre manteniendo niveles medios de la banda de intervención fijada en abril pasado.

"Se pasó de tener un dólar cercano a 1400 pesos con tasas más bajas a un dólar más cerca de 1300 con tasas más altas. Quizá a medio camino este el equilibrio, con un dólar no demasiado bajo que exija tasas que perjudican la actividad y rolleo de deuda, ni tan alto que complique el proceso de desinflación o perspectivas electorales", dijo Roberto Geretto de Adcap.

Los negocios cambiarios a futuro mostraban valores del peso a 1402 unidades para la liquidación en septiembre y a 1543 con vencimiento en enero 2026.

"El gobierno logró aplacar las tensiones cambiarias mediante fuertes alzas de tasas de interés y operaciones a término", afirmó VatNet Financial Research.

En la plaza bursátil, el referencial accionario líder S&P Merval operaba con leve mejora del 0,27% a las 1350 GMT, luego de avanzar un 1% durante la semana pasada, mientras que los bonos en la plaza extrabursátil local mostraban una leve tendencia alcista en la preapertura de los negocios.

