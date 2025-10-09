Tasas hipotecarias en EEUU caen a su nivel más bajo en un año

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos bajó ligeramente esta semana, regresando a su nivel más bajo en cerca de un año.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo descendió a 6,3% en comparación con el 6,34% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,32%.

La modesta caída devuelve la tasa promedio al nivel de hace dos semanas, tras una serie de descensos que redujeron los costos de los créditos hipotecarios a su nivel más bajo desde principios de octubre de 2024.

Los costos de los préstamos en hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus créditos, también disminuyeron esta semana. La tasa promedio bajó a 5,53% con respecto al 5,55% de la semana pasada. Hace un año, era del 5,41%, según Freddie Mac.

“A pesar de la disminución, las tasas continúan oscilando en un estrecho intervalo que han mantenido desde mediados de septiembre, ya que los mercados permanecen en un patrón de espera en medio de la incertidumbre fiscal y monetaria que incluye el cierre gubernamental en curso”, señaló Anthony Smith, economista senior de Realtor.com.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los créditos hipotecarios.

El rendimiento a diez años estaba en 4,13% al mediodía del jueves, un aumento con respecto al cerca de 4,09% a la misma hora la semana pasada. Dicho rendimiento ha ido al alza desde que cayó a alrededor del 4,02% el 11 de septiembre.

A finales de julio, las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en el período previo a la decisión, ampliamente anticipada, que la Reserva Federal tomó el mes pasado de recortar su tasa de interés principal por primera vez en un año, en medio de la creciente preocupación por el mercado laboral de Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado un enfoque cauteloso hacia futuros recortes de tasas de interés. Esto contrasta fuertemente con la postura de otros miembros del comité de fijación de tasas del organismo, particularmente quienes fueron nombrados por el presidente Donald Trump y presionan para imponer recortes más rápidos.

Incluso si la Fed opta por recortar aún más su tasa a corto plazo, eso no significa necesariamente que las tasas hipotecarias seguirán disminuyendo.

El otoño pasado, después de que el organismo recortara su tasa por primera vez en más de cuatro años, las tasas hipotecarias aumentaron, alcanzando finalmente un poco más del 7% en enero de este año.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido por encima del 6% desde septiembre de 2022, el año en que las tasas comenzaron a subir desde mínimos históricos. El mercado de la vivienda ha estado en declive desde entonces.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. En lo que va del año, las ventas están por debajo de la posición que tenían en este momento en 2024.

Aun así, la reciente disminución en las tasas hipotecarias podría preparar el escenario para un modesto aumento en las ventas durante las próximas semanas, según los datos recientes sobre firmas de contratos.

El índice ajustado estacionalmente de ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos proporcionado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios aumentó un 4% en agosto respecto al mes anterior y un 3,8% respecto al mismo mes del año pasado. Por lo general, hay un retraso de uno o dos meses entre la firma de un contrato y el momento en que se finaliza la venta, lo que convierte a las ventas pendientes de viviendas en un indicador de futuras ventas de viviendas completadas.

Mientras tanto, muchos propietarios que compraron en los últimos años después de que las tasas aumentaran muy por encima del 6% han optado por refinanciar su crédito existente a una tasa más baja.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen préstamos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, cayeron un 4,7% la semana pasada respecto a la anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Pero las solicitudes de préstamos para refinanciar hipotecas representaron el 53,3% de todas las solicitudes.

Hay más compradores potenciales de viviendas que solicitan una hipoteca de tasa ajustable. Dichos préstamos, que generalmente ofrecen tasas de interés iniciales más bajas que las hipotecas tradicionales a 30 años con tasa fija, representaron el 9,5% de todas las solicitudes de hipotecas la semana pasada.

Sin embargo, las tasas hipotecarias tendrán que caer por debajo del 6% para que la refinanciación sea una opción atractiva para un mayor número de propietarios. Esto se debe a que alrededor del 80% de las viviendas en Estados Unidos con una hipoteca tienen una tasa por debajo del 6% y el 53% tienen una tasa por debajo del 4%, según Realtor.com.

Los economistas suelen pronosticar que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá cerca del rango medio del 6% este año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.