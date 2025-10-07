Tasas portuarias EEUU y costos de US$3000 millones amenazan a armadores de buques chinos

Por Lisa Baertlein

LOS ÁNGELES, 7 oct (Reuters) - Estados Unidos está a una semana de imponer tasas portuarias a ciertos buques con vínculos con China, una medida que se espera que cueste a los 10 principales transportistas US$3200 millones el próximo año, mientras el presidente Donald Trump intenta hacer frente al creciente dominio de China en alta mar.

"Si bien algunos observadores creen que la fecha límite del 14 de octubre puede extenderse —o incluso desecharse— como parte de negociaciones más amplias, la incertidumbre ya ha inquietado a los transportistas, agregando otra capa de riesgo geopolítico a las estrategias de despliegue de la flota", dijo S&P en un informe esta semana.

La administración de Trump dijo que las tasas impuestas a los buques construidos, propiedad u operados por entidades chinas ayudarán a pagar para reactivar la construcción naval estadounidense. Una ley para dirigir esa financiación a largo plazo se está abriendo camino en el Congreso de Estados Unidos con un fuerte apoyo bipartidista.

En una actualización de fines de la semana pasada, el representante de Comercio de Estados Unidos puso sobre aviso a los armadores de que son ellos, y no la agencia, los responsables de determinar si se aplican las tasas.

También dijo que las tasas deben pagarse a través del sitio web Pay.gov del Departamento del Tesoro, no en el puerto de entrada.

Los buques propiedad de una entidad china o explotados por ella tendrán que pagar una tasa fija de US$80 por tonelaje neto por viaje a Estados Unidos.

Los operadores no chinos de buques construidos en China tendrán que abonar la cantidad más elevada, ya sea US$23 por tonelaje neto o US$154 por unidad de capacidad equivalente a 20 pies. Ambas tasas se impondrán a un buque no más de cinco veces al año, según el proveedor de tecnología y datos marítimos Alphaliner.

Tras las intensas protestas del sector, la USTR redujo considerablemente las tasas con respecto a las propuestas iniciales, eximió a muchos operadores con sede en Estados Unidos y amplió el plazo de las tasas para los buques de transporte de gas natural licuado (GNL).

Por otro lado, amplió las tasas para incluir a todos los autocargueros de carga rodada construidos fuera de Estados Unidos, con excepciones para los buques de pabellón estadounidense. (Por Lisa Baertlein en Los Ángeles, información adicional de Gus Trompiz en París; Editado en español por Juana Casas)