Tasas portuarias en China y EEUU alteran el flujo de mercancías y elevan las tarifas

Es probable que los consumidores paguen más por los gastos de envío

Los armadores piden que se aclare cómo se calculan las tasas chinas

Por Lisa Baertlein y Jeslyn Lerh

LOS ÁNGELES/SINGAPUR, 17 oct (Reuters) - Las nuevas tasas impuestas a las escalas portuarias por China y Estados Unidos están reduciendo el número de buques de carga disponibles para el transporte de mercancías y amenazan con aumentar los costos de consumo en ambos países, señalan ejecutivos del sector.

Los operadores navieros han retirado los buques vinculados a China de las rutas comerciales estadounidenses para evitar las nuevas tasas portuarias que comenzaron a aplicarse el 14 de octubre.

También están sacando los buques vinculados a Estados Unidos de los cronogramas de China para evitar las tasas de represalia que entraron en vigor el mismo día. Estas soluciones están perturbando los tránsitos y reduciendo el espacio de carga de los buques, mientras los operadores siguen sin saber cómo asigna China la propiedad o el control estadounidense en su evaluación de las tasas. "La lista de buques disponibles para hacer escala en los puertos chinos es definitivamente más pequeña que antes, en todos los mercados de transporte marítimo", dijo Stamatis Tsantanis, presidente ejecutivo de la empresa de transporte de carga seca a granel Seanergy Maritime Holdings. "Al final, todos los costos recaerán sobre el consumidor real, y eso encarecerá mucho las cosas", afirmó Tsantanis. El Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) sumó un 12,9% a un máximo de cuatro semanas, impulsado por las ganancias en las rutas transpacíficas que vieron grandes movimientos de tarifas el fin de semana después de que China anunciara sus tasas portuarias, dijo el analista de Jefferies Omar Nokta en una nota el viernes. Las principales navieras de contenedores, como Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM, ya han reorganizado la asignación de rutas comerciales para evitar las tasas portuarias estadounidenses. Esta semana, Maersk y Hapag-Lloyd, miembros de la Alianza Gemini, comunicaron a sus clientes que sus buques Maersk Kinloss y Potomac Express omitirían las escalas en Ningbo, el único puerto chino que visitan estos buques con bandera estadounidense y construidos en Corea del Sur. "Esta nueva normativa provocará una mayor dislocación de los buques y los flujos comerciales", dijo Gernot Ruppelt, presidente ejecutivo de Ardmore Shipping, que transporta productos petrolíferos limpios, productos químicos y aceites vegetales. "Los mercados todavía tienen que empezar a valorar esta prima de complejidad", dijo Ruppelt, que destacó que Ardmore no tiene programadas escalas en China. TURBULENCIAS DISPARAN TARIFAS DE PETROLEROS Las represalias de China por las tasas portuarias impuestas a los buques vinculados a Estados Unidos han hecho subir las tarifas de los grandes petroleros con destino a China, el mayor importador de crudo del mundo. Esto se debe a que los nuevos gravámenes han reducido la oferta de petroleros que pueden fletarse para evitar incurrir en elevadas tasas portuarias. Los precios de referencia de los grandes petroleros alcanzaron máximos de dos semanas el martes, tras la aplicación de las tasas portuarias, antes de enfriarse ligeramente hacia el final de la semana. La consultora Energy Aspects aumentó sus previsiones para el cuarto trimestre de 2025, agregando que existe un mayor riesgo al alza si se intensifican las perturbaciones. "La exención de los buques construidos en China de las tasas portuarias chinas ha suavizado un poco el impacto potencial, aunque todavía vemos un número significativo de buques de propiedad u operados en Estados Unidos afectados", dijo Gibson Shipbrokers. En el segmento de graneles secos, que transporta desde carbón y mineral de hierro hasta materias primas como cereales y sal, hay entre 60 y 70 buques afectados por las últimas tasas, alrededor del 3% de la flota de gran tamaño, según Tsantanis, de Seanergy. (Reporte de Lisa Baertlein en Los Ángeles, Jeslyn Lerh en Singapur, y Arathy Somasekhar y Georgina McCartney en Houston; Editado en Español por Manuel Farías)