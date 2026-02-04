Tata Power, de la India, evalúa tres emplazamientos para proyectos nucleares, según un ejecutivo

Por Sethuraman N R

4 feb (Reuters) - La empresa india Tata Power está examinando posibles emplazamientos ⁠en tres estados para futuros ⁠proyectos de energía nuclear, pero está a la espera de una mayor claridad normativa antes de finalizar los ⁠planes, ‌dijo el ​miércoles su director ejecutivo, Praveer Sinha.

En diciembre, el Parlamento indio aprobó ​una histórica ley de energía atómica que permite a las ‌empresas privadas y extranjeras entrar en el ‌sector de la energía ​nuclear, ya que este país, ávido de energía, se ha fijado el objetivo de multiplicar por diez su capacidad nuclear hasta alcanzar los 100 gigavatios en 2047.

Sinha afirmó que la empresa está estudiando reactores de menor tamaño, incluidos los reactores modulares pequeños, pero señaló que los costos de capital son elevados ⁠y que las empresas privadas de la India tienen una experiencia limitada.

Tata Power está ​en conversaciones con el Departamento de Energía Atómica, la Corporación de Energía Nuclear de la India y múltiples socios tecnológicos, incluidas empresas extranjeras, afirmó.

En la rueda de prensa de la empresa tras la publicación de los resultados trimestrales, Sinha afirmó que aún es necesario publicar muchas ⁠normativas y reglas detalladas, incluidas las relativas a las condiciones de concesión ​de licencias, los acuerdos de suministro de combustible y los procesos de aprobación.

Afirmó que la empresa espera que la situación se aclare en un plazo de seis ‍a nueve meses, tras lo cual se pondrá en marcha con los trabajos relacionados con el emplazamiento, como la adquisición de terrenos.

Tata Power aún no ha concretado la capacidad prevista de las centrales propuestas, añadió.

Mientras tanto, Tata Power ​espera cubrir holgadamente sus necesidades de carbón importado este año, después de que una de sus principales minas indonesias haya recibido su cuota de producción completa.