Tatis se disculpa con Padres por positivo de droga

Los ángeles (ap) — fernando tatis jr. se disculpó en privado con sus compañeros de los padres de san diego tras dar positivo por una droga que mejora el rendimiento y posteriormente expresó su arrepentimiento por la suspensión de 80 juegos que lo mantendrá fuera hasta la próxima temporada.

“Estoy realmente apenado por mi error”, dijo el martes el campocorto durante una conferencia de prensa en el dugout de los Padres.

“He visto cómo mi sueño se convirtió en mi mayor pesadilla. No hay nadie más a quien culpar que a mí. No he tomado las decisiones correctas las últimas dos semanas, meses, incluso desde el inicio del año. Cometí un error y me arrepiento de todos los pasos que di”, dijo el dominicano de 23 años.

Tatis, una de las estrellas en ascenso, fue suspendido 80 partidos el 12 de agosto después de que la MLB anunció que dio positivo por clostebol, un esteroide anabólico. Primero Tatis dijo que tomó accidentalmente un medicamento para tratar dermatofitosis y que contenía la sustancia prohibida.

A la pregunta sobre esta historia, Tatis aclaró que estuvo lidiando con una infección de piel por un tiempo, que tomó el medicamento y dio positivo.

“No hay excusa”, indicó. “Necesito hacer una mejor labor para saber qué ingresa a mi cuerpo”.

Tatis estaba cerca de debutar en la temporada tras rehabilitarse de una operación por una fractura en la muñeca izquierda que sufrió a mediados de marzo. Se lesionó en un accidente de motocicleta en diciembre en República Dominicana.

El pelotero dijo que pronto se sometería a cirugía en el hombro izquierdo, que le ha causado problemas.