Tatuajes de fresas para vondrousova y su entrenador tras la victoria en wimbledon

17 jul (Reuters) - La nueva campeona de Wimbledon, Marketa Vondrousova, que el lunes se coló entre las 10 mejores tenistas femeninas del mundo, planea celebrar su victoria haciéndose un tatuaje de fresa a juego con su entrenador.

La checa de 24 años ascendió 32 puestos hasta el 10º en la nueva clasificación de la WTA tras ganar su primer título de Grand Slam con una asombrosa victoria en sets corridos sobre Ons Jabeur en la final del sábado.

Vondrousova se convirtió en la primera jugadora no cabeza de serie en ganar el título individual femenino y declaró después que su entrenador, Jan Hernych, se había comprometido a hacerse un tatuaje a juego para celebrarlo.

"Hablamos antes del torneo y me dijo 'si ganas un Grand Slam, me lo tatuaré'. Así que así será", declaró la jugadora en una rueda de prensa, en la que la BBC informó de que la pareja visitaría un salón de tatuajes de Praga a finales de esta semana.

La checa, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, se hizo el primero de los muchos tatuajes que lleva en los brazos a los 16 años, y ha dicho que algunos tienen un significado especial, como su número de la suerte, el 13, los anillos olímpicos y la cita "Si no llueve, no hay flores" sobre su codo derecho, que significa que el éxito no llega fácilmente.

Las fresas con nata son una tradición en Wimbledon desde hace mucho tiempo, y los organizadores afirman que cada año se consumen más de 1,92 millones de esas frutas en el torneo. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters